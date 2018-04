Adrián Beltré es una figura a seguir en esta temporada, a pesar de la lesión

ESTADOS UNIDOS. A los 39 años, el dominicano Adrián Beltré, un nombre fijo para entrar al Salón de la Fama cuando sea elegible y uno de los mejores antesalistas de todos los tiempos, sigue divirtiéndose como si fuese un niño cuando juega a la pelota, por lo que es una lástima que esta semana se haya lesionado la corva izquierda.

La noticia no es tan mala como se pensó en un momento, y se espera que el desgarre de primer grado no haga a Beltré perder más de dos semanas. Pero cuando usted tiene 39 años, a veces las cosas se toman un poco más de tiempo. Y cuando se combina la lesión de Beltré con las de sus compañeros venezolanos Rougned Odor y Elvis Andrus, pues pareciese que cayó una maldición sobre el cuadro interior de los Rangers y que se escapan las esperanzas de llegar a la postemporada, según Will Leitch de MLB.COM.

Pocos esperaban que los Rangers compitieran este año en la División Oeste de la Liga Americana, pero tampoco lucía probable que desmantelasen el roster, en buena medida como una deferencia hacia veteranos como Beltré. Pero Texas está a siete juegos de la punta en su división y a 6.5 juegos del segundo comodín de la Americana. De acuerdo con el sitio web Baseball Prospectus, las posibilidades de que los Rangers lleguen a los playoffs son de apenas 1.2%.

En medio de esa situación, Beltré sigue siendo el mejor jugador de Texas. Está bateando .310 y ha jugado su usual defensa estelar en la tercera base.

A principios de temporada, Beltré superó al panameño Rod Carew por la mayor cantidad de hits de un beisbolista nacido en Latinoamérica, y si de verdad regresa en dos semanas, probablemente rebase al japonés Ichiro Suzuki como el nacido fuera de EE.UU con más imparables en los anales de las Mayores. Puede que las lesiones se le estén multiplicando a Beltré tras una carrera relativamente sana, pero cuando el dominicano está a toda marcha, sigue siendo uno de los mejores.

Por supuesto, ése es el problema con los peloteros viejos: se lesionan. Sin embargo, de acuerdo al menos con el WAR de Fangraphs, los mejores jugadores de los Rangers este año han sido el también dominicano Bartolo Colón, de 44 años, y Beltré. Texas es un equipo viejo, con problemas, y cuando se combinan esas dos cosas -sin mencionar una directiva inteligente- es lógico pensar que vendrán movimientos.

Lo que a su vez nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿Qué pasará con Beltré este año? Después de todo, será agente libre al finalizar la campaña, una vez que termine el contrato de dos años y US$36 millones que firmó antes de comenzar la campaña del 2017. Beltré ha dicho que le gustaría terminar su carrera con los Rangers, pero que entendería un cambio si el equipo queda fuera de carrera, lo que cada vez luce más probable.

Por un lado, probablemente haya muchos estelares disponibles en el mercado de cambios. Manny Machado, Josh Donaldson y Josh Harrison seguramente estén entre ellos. Por el otro, está el caso de Beltré. Para los equipos que estén tratando de alcanzar la postemporada, un seguro Salón de la Fama que sigue siendo tan bueno como siempre sería un regalo para el roster. (Beltré tiene los derechos de los jugadores de 10 años en Grandes Ligas y cinco en un mismo equipo, lo que le permite vetar cualquier cambio, aunque en este punto pareciese que estaría dispuesto a jugar por unos meses con un equipo contendor).