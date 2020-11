$!Águilas Cibaeñas honran clase médica dominicana con elección de su madrina

El Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas, como tributo a la entrega y sacrificio de la clase médica, frente a la pandemia del Covid-19, anunció este jueves a la doctora Ronnici Diley Sánchez Payano, como su madrina para la temporada de béisbol otoño- invernal 2020-2021.

“Hacemos de esta valiente profesional, que incluso padeció de coronavirus durante dos meses, la representación simbólica de una clase heroica en todo el sentido de la palabra”, manifestó el equipo al distinguir a la profesional de la salud.

Según un comunicado de prensa, la designación forma parte de la política de inclusión y reconocimiento en valores, que implementan las Águilas Cibaeñas, dentro de su interacción con la comunidad.

Ronnici Diley sustituirá como madrina, a la joven María Laura Vásquez Fernández, con quien las Águilas sentaron un precedente en la temporada 2019-2020 por tratarse de una persona con condición especial, que ha realizado uno del reinado más significativo y bien visto en la historia del equipo.

Su reacción

“Es un honor la elección, porque represento a mis colegas, que han enfrentado la pandemia, arriesgando su salud, la vida y exponiendo a sus familias, a un nivel tan grande de estrés, que he visto a mis compañeros llorar”, declaró Sánchez Payano al recibir la noticia.

Expresó que “es muy bonito que las Águilas hayan tomado la iniciativa de honrar a los héroes que han dado la cara en esta pandemia”.

Una aguilucha pura y profesional que cada día crece

La madrina aguilucha es nativa de Constanza y reside en el sector Los Colegios en esta ciudad.

Se define como aguilucha ferviente, de esas que no le gustan perder y asidua visitante al estadio Cibao.

La doctora Ronnici Sánchez Payano, es graduada de medicina general en la Universidad Tecnológica de Santiago, magna cum laude, al lograr el mayor índice académico de la promoción 2013.

Tiene un post grado en pediatría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Un fellowship (periodo de formación de los médicos que ya han realizado un internado o residencia) en nutrición pediátrica en la Universidad de Boston y diplomado en asesoría en lactancia materna en niños hospitalizados o sanos en la Universidad de Barcelona (virtual).

Sánchez Payano se prepara ahora a cumplir un gran sueño; realizar la subespecialidad en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, en la Universidad de Barcelona que tiene una duración de dos años de forma presencial en el 2021.

Sobrevivió al Covid-19

La nueva madrina de las Águilas trabaja en el centro integral de salud Bella Vista, como médico pediatra.

Por su especialidad, tiene contactos directo con los niños, que son un foco de propagación fácil del Covid-19, porque no presentan los síntomas iguales que los adultos. “Son más resistente por su alta defensa y en ellos se manifiesta con una gripe o fiebre leve”.

“Me dio Covid-19 tuve dificulta para respirar, estuve interna dos meses dando positivo, pasé noches en las que no me atrevía a dormir para no cerrar los ojos por temor a no despertarme, gracias, Dios me trataron muy bien y pude recuperarme luego de verme cerca de la muerte”, confesó.

La Familia su punto más fuerte

La doctora Ronnici Diley Sánchez Payano, quien tiene el apodo Cristel en el ambiente familiar, es la mayor de tres hijos del matrimonio de José Heriberto Sánchez Quezada y Mercedes Payano Ramírez.

Tiene dos hermanos, Heriberto José y Roy David Sánchez Payano, se confiesa devota de Dios y tiene a su familia como su principal soporte.