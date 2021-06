Al básquet le costará al menos US$250 mil ir al torneo preolímpico

El escolta puertoplateño Christopher Duarte, serio candidato a ser seleccionado en el próximo sorteo de la NBA, no estará en el repechaje, debido a que asistirá a varios campamentos en la fecha que coinciden con el torneo.

“Ya la selección no es ese dolor de cabeza, hay una auto gestión administrativa donde nosotros con estos patrocinios multianuales podemos hacer una proyección económica, ya los pagos (a los jugadores) que se hacían, unos pagos extraordinarios, es imposible, nosotros estamos pagando con otras selecciones, Brasil, Argentina, Puerto Rico. Es dieta”, dijo Uribe.

Al Horford no juega con la selección nacional desde el repechaje preolímpico en julio de 2012 y Karl-Anthony Towns lo hizo por última vez en el premundial de Venezuela en 2013.

Horford no disputa un partido de NBA desde el 27 de marzo cuando el Thunder de Oklahoma City decidió no arriesgarlo en su intento por cambiarlo. En la Fedombal ven difícil contar con ellos en Serbia, pero apelan a la diplomacia cuando se le aborda.

“Siempre tenemos las puertas abiertas y siempre hacemos todo lo humanamente posible para poderlo tener en cancha a cada uno de los dos. He conversado con Tito (padre de Alfred Joel), que está aquí, he conversado con Al, pero no hay nada todavía”, dice Uribe.

“Estos torneos preolímpicos con una pandemia hay muchas cosas todavía que es en la marcha que se están resolviendo. Todavía albergamos la esperanza de que ellos puedan estar, sabemos también que es muy cuesta arriba porque con esta pandemia hay muchas fronteras cerradas, los vueltos son incomodos, las esperas en las escalas son prolongadas, nosotros solamente tenemos dos opciones de poder viajar, una es por Madrid y otra por Alemania, pero la de Madrid, que quizás es la más cómoda, tenemos que durar 15 horas en el aeropuerto para poder coger el avión para ir a Frankfurt, no es fácil con esta pandemia y más nosotros que somos una isla. Queremos conformar el mejor equipo, pero tenemos una realidad por delante”, explicó Uribe.

Horford, que acaba de cumplir 35 años, tiene un contrato por dos temporadas más en la NBA. Para la zafra 2021-2022 el equipo que lo adquiera deberá pagarle US$26.5 millones y para la 2022-2023 hay US$14.5 millones del pacto que firmó con los Sixers por cuatro temporadas, que comenzó en 2019.

El delantero/centro puertoplateño vistió la franela de la selección nacional entre 2008 y 2012, pero se apartó molesto por comentarios que hizo Jack Michael Martínez, quien condicionó su asistencia al Mundial de 2014 a que Horford no fuera.