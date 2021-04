$!Alexis García acusa a MIDEREC de cancelar técnicos de voleibol

El presidente de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli), Alexis García hizo un llamado, no al ministro de Deportes, sino a su “amigo”, Francisco Camacho para que se detengan las cancelaciones a los entrenadores de ese deporte.

“Estoy haciendo un llamado, no al ministro del Deportes, sino a mi amigo Francisco Camacho, que me ayude a reconsiderar esas cancelaciones de técnicos y monitores, a reponer a los entrenadores”, dijo García. “En total son 16 que me han cancelado”, señaló.

“Me están cancelando todos los técnicos. Unos técnicos que la Federación invirtió tiempo talento y dinero para prepararlos”.

Dijo que muchos de ellos son nivel 3, que es la máxima calificación que da la Federación Internacional de Voleibol a los entrenadores. Y destacó que muchos no tienen que ver nada con política. “Su función es exclusivamente de entrenadores y monitores en el voleibol en sus respectivas provincias”.

Entre los que han sido cancelados mencionó a José Augusto Morel, quien es nivel 3, de San Francisco de Macorís y es presidente de la Asociación de Voleibol de la Provincia Duarte; el exselección nacional, Amaury Martínez, quien es del cuerpo de entrenadores de la selección mayor de varones; Germán Jiménez, de Mao, quien es entrenador y miembro del comité ejecutivo de la Fedovoli; al también exselección nacional, Eduard Rojas, de Santiago de los Caballeros.