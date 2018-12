Anhelo de montar JN se conoce hoy

¿Con asesoría del ministro?

¿Y la Metropolitana para cuándo?

Las zonas candidatas han manifestado su deseo de acoger los Juegos, una manifestación que no presenta la Zona Metropolitana, o quizás la provincia Santo Domingo.

“Tienen que quererlo” señala el ministro Díaz. “Todavía no he visto a nadie que la pida. Pienso que no se le debe de imponer tampoco, tiene que haber un comité para eso”, agrega.

En ese sentido advierte que no ha visto ninguna manifestación de interés para eso. “Pienso que igual derecho tiene la Metropolitana, el Gran Santo Domingo. Pero tiene que quererlo, por eso está descartada la posibilidad y puedo decirlo de que sea la Metropolitana, porque una condición es para que un lugar sea sede es que haya un reclamo para que suceda”.