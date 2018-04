Aniversario del Hipódromo V Centenario será en grande

SANTO DOMINGO. El Hipódromo V Centenario, este sábado 28 de abril a partir de las 2:00 pm estará celebrando su vigésimo tercer aniversario; invitando a todo el público en general a darse cita en el gran parque hípico, donde la emoción no te dejará sentado. Contará con la actividad artística de ̈Mozart La Para ̈ el Soberano del pueblo y el Show Band desde Venezuela KY3, totalmente gratuito para todo el que asista al Hipódromo V Centenario en un ambiente festivo con Foodtruck, Zip-line y golosinas, en conjunto con los elementos de los patrocinadores oficiales. Donde se correrá la quinta y estelar de la tarde con los mejores importados a la distancia de 1,700 metros del aparato de salida en el “CLÁSICO ANIVERSARIO HVC ̈.

Importados 3 años y mayores, no reclamables libres, premio de RD$195,800.00, grado 2, con la participación de los siguientes ejemplares: (1) HE’S ROARING, (2) APPASSIONATA, (3) FREEDOM ALLEY, (4) TWO TWENTY FIVE A., (5) QUITE THE ISSUE, (6) POCO MAN, (7) LIGTHING GO.

La Comisión Hípica Nacional bajo la dirección del Lic. Manfred Codik y la Administración del HVC por el Lic. Oquendo Medina, ofrecerán un espectáculo muy prometedor que se espera tenga una gran afluencia, en la preparación se disfrutará un gran paquete de emoción y diversión para todo el público en general.

El V Centenario en su aniversario número XXIII busca la diversificación, innovación, desarrollo y crecimiento del hipismo a través del fortalecimiento de la industria hípica, ofreciendo el deporte de los reyes a todos los fanáticos que esperan una hípica de calidad acorde a los nuevos tiempos.

La hípica criolla tomo un impulso diferente a raíz de la inauguración del nuevo parque de carreras al inaugurase el moderno Hipódromo V Centenario en la parte Este de la Capital. El 29 de abril del año 1995, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer inauguró el Hipódromo V Centenario, majestuosa obra, ubicada a unos 600 metros al norte de

la autopista Las Américas, en el Municipio San Domingo Este, provincia Santo Domingo, considerado como uno de los más modernos del Caribe, cuya construcción costó al Gobierno Dominicano cerca de RD$229,982,770.34 millones de pesos. Con más de 3,500 asientos, 1,500 parqueos y entrada gratuita. Este sábado 28 estaremos celebrando el Aniversario XXIII con todos los dominicanos, con el júbilo del hipismo, no se lo pueden perder.