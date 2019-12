$!Anthony Rendón pacta por 245 millones con Angelinos

El antesalista Anthony Rendón y los Angelinos de Los Ángeles llegaron el miércoles a un acuerdo por siete años y 245 millones de dólares, dijo una persona con conocimiento directo de la negociación.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, en vista de que el acuerdo no se ha anunciado oficialmente y depende todavía de la aprobación de los exámenes médicos.

Rendón es el tercer agente libre de primera línea que alcanza un convenio estratosférico durante las reuniones invernales de esta semana. Se unirá a Mike Trout, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso, y al experimentado dominicano Albert Pujols en un equipo que ha aparecido sólo una vez en los playoffs durante la última década.

Los Angelinos fracasaron en su intento por obtener los servicios del lanzador derecho Gerrit Cole, quien se había declarado agente libre y llegó el martes a un acuerdo récord por nueve años y 324 millones de dólares con los Yanquis de Nueva York, según informó a la AP una persona enterada del convenio.

“Con nuestra flexibilidad, si perdemos a un gran pelotero hay todavía jugadores muy talentosos que son asequibles en el mercado de agentes libres y de canjes por ahora”, había dicho el gerente general de los Angelinos, Billy Eppler.

No hubo necesidad de mirar más abajo en el mercado.

Rendón, quien ha jugado con Washington durante sus siete campañas en las mayores, remolcó 126 carreras, la mayor cifra en su vida, para ayudar a que los Nacionales se coronaran este año en la Serie Mundial, algo que jamás había ocurrido en la historia de la franquicia, incluyendo a los Expos de Montreal.

Se trata de una nueva contratación colosal por parte de Arte Moreno, dueño de los Angelinos, tras las adquisiciones de Shohei Ohtani, Josh Hamilton y C.J. Wilson.