$!Asaltan pesista Crismery Santana cuando viajaba entre Santo Domingo y La Vega

La pesista Crismery Santana fue despojada de su teléfono este sábado, así lo anunció a través de su cuenta de Facebook. “No tengo celular por el momento, me atracaron y me lo quitaron, estoy bien solo fue el celular anoche, a mi familia y amigos que me escriben por Whatsapp”.

Estaba viajando desde La Vega con Edgar Montilla fisioterapeuta de la selección nacional de halterofilia y él tenía los vidrios abajo porque el carro no tenía aire acondicionado. Narra que se encontraban en un congestionamiento de tránsito. “Tenía el teléfono entre las piernas y en eso me llama mi novio. Cuando me colgó, vino un desconocido y me arrancó el teléfono”.

Santana que se encuentra con la selección de concentración en Jarabacoa todavía no ha tenido tiempo de ir a la Policía a reportar el robo.

Consiguió la medalla de plata en arrancada y la de bronce en el total olímpico en la categoría de -97 kilos de los Mundiales de halterofilia que se disputaron en Ashgabat (Turkmenistán) el pasado mes de noviembre.

La nativa de San Pedro de Macorís tuvo un año de cuatro medallas, dos de oro, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018 donde también estableció récord.