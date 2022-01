Towns cuestiona y luego alaba el rol de Russell Westbrook en la NBA

Russell Westbrook es, al menos, una maravilla estadística. En 2017 se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en promediar un triple-doble. Ahora lo ha hecho cuatro veces, cuadruplicando incluso a Oscar Robertson en ese sentido.

Pero cuando cualquier jugador suma números históricos sin ganar en la postemporada, enfrentará acusaciones de caza de estadísticas. Westbrook ha escuchado tales afirmaciones durante años, pero rara vez provienen de sus compañeros jugadores. Sin embargo, el pasado lunes, la estrella de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, lo insinuó en una entrevista con Adin Ross.

"Definitivamente obtiene estadísticas", dijo Towns, según publicó CBS, bajo la firma de Sam Quinn. "Persigue las estadísticas. Pero creo que es un gran jugador. No me importa lo que digan los demás. ¿Sabes lo difícil que es conseguir un triple-doble? ¿Sabes lo difícil que es? Y él juega muy duro. Creo que a veces juega demasiado rápido. Intenta hacer demasiado".

Towns obviamente intentó retroceder un poco en sus palabras en la entrevista alabando a Westbrook, pero uno de sus compañeros más notables no pensó que hubiera hecho un trabajo lo suficientemente bueno. Cuando Draymond Green vio lo que dijo Towns, recurrió a las redes sociales para castigar a su compañera estrella.

"Una vez miré desde el banco debido a que le dábamos una paliza a los Twolves y él estaba en el juego con 20 puntos abajo con 2 minutos para el final", Green escribió. "Vamos hombre. Deja de hablar con la gente sobre los" hermanos "y gritar que esto es una" hermandad".

Towns, naturalmente, vio lo que dijo Green y respondió, argumentando que no estaba entrenando a los Timberwolves y que no controla cuándo está y cuándo no está en la cancha. Finalmente, elogió a Green por su papel en la dinastía de Golden State y siguió adelante.