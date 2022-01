Tareas para este año: 22 retos, y uno más, que deberá enfrentar el deporte dominicano en 2022

1. Salud y deporte. Con el rebrote del coronavirus por la variante ómicron, el deporte mundial, y este país no escapa al mismo, tendrán que luchar con la organización de sus eventos atendiendo al insistente virus que se niega a desvanecerse.

2. Deporte escolar. Será el menos visto por la dirigencia deportiva nacional, pero el más fundamental por lo que significa a futuro. Se trata del programa Indómita RD, que trata sobre el deporte escolar. Ese convenio lo firmaron los ministros de Deportes y de Educación, Francisco Camacho y Roberto Fulcar. Comenzará con cuatro deportes. En la firma del acuerdo estuvo el presidente de la República, Luis Abinader, por lo que su sola figura debe de comprometer y garantizar que sea un programa real, como lo necesita el deporte dominicano.

3. Liga de Verano de Béisbol y Liga femenina. ¿Participará o no finalmente la Liga de Béisbol Profesional en este campeonato a nivel de la nación? Ese es el sueño. El panorama luce dudoso a este punto. La Liga femenina de béisbol es otro reto para el béisbol dominicano.

4. La transparencia. Ha sido un tema por años para el movimiento olímpico. Cantidad de liquidaciones devueltas por estar incompletas o no justificadas. No solo en esta gestión y es algo que todavía parece no aprender la dirigencia federada, claro, eso incluye también al Comité Olímpico Dominicano.

5. La Serie del Caribe 2022. La República Dominicana será la sede de ese evento de béisbol. El país tendrá que demostrar su nivel organizativo, una vez más, y pasar como lo ha hecho con nota destacada en los distintos renglones, en especial este año que el coronavirus vuelve a atacar.

6. Baloncesto 5x5 y 3x3. Las ventanas clasificatorias del Premundial retornan para el 2022. El primer compromiso dominicano será el 24 de febrero cuando enfrenten a Canadá. El 3x3 tiene por aspiración entrar al “World Tour” de esta modalidad, un sueño para los organizadores, encabezados por Elka Jiménez.

7. LNB, LNBF y 3x3. El baloncesto, como es normal, tiene mucho en el plato. La LNB es un campeonato de lujo pero con poco apoyo de sus fanáticos, en especial en la zona metropolitana. La LNBF va en 2022, no será problema y el 3x3 se espera que tenga su primer campeonato nacional.

8. El comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Es un privilegio del presidente Abinader designar este comité organizador. Para evitar retrasos (y desvanecer celos de algunos) deberá ser conocido lo más temprano posible.

9. Mundial de atletismo 2022. El atletismo dominicano luchará por entrar a este escenario de alto nivel, al que primero deberán de clasificar para ganarse su derecho. El Mundial se celebrará en Eugene (Estados Unidos) entre el 15 y el 24 de julio de 2022. Será otra ocasión para ver de qué está hecha la doble medallista olímpica, Marileidy Paulino.

10. La Vuelta Ciclística Independencia Nacional. En 2022 se espera la presencia de 22 equipos, 12 de ellos internacionales. Será interesante ver qué tanto ha madurado el talento local, más allá de Ismael Sánchez.

11. Boxeo. Cuatro figuras retiradas de la selección, este deporte está obligado a ver cómo se recompone y este 2022 será su túnel para un mejor 2023.

12. Gimnasia. Audrys Nin Reyes y Yamilet Peña son dos realidades. Pero este deporte tiene que enseñar, que más allá de estas dos figuras, tiene algo más que presentar, como ocurre con otros deportes, como el ciclismo, atletismo y natación.

13. Karate. Con la salida de Karina Díaz, Ana Villanueva y Deivi Ferreras, el karate deberá reencontrarse, con el fin de mantener lugares cimeros como ha hecho a nivel centrocaribeño y panamericano.

14. Pesas. Comienza con sus clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en febrero. Este deporte ha reprogramado las diferentes categorías, por lo que pesistas como Zacarías Bonnat y Crismery Santana, entre otros, tendrán que subir o bajar de peso para seguir en este deporte.

15. Medicina deportiva. El asunto del dopaje para República Dominicana tiene que ser una realidad más contundente y eso significa el apoyo económico, por parte del Gobierno dominicano y sus dependencias, que necesita la medicina deportiva en el país.

16. Natación. Muchas medallas en interislas o CCCAN, pero a la hora de ir por preseas en eventos de calidad, como unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, entonces se retorna con las manos vacías o con pocos metales. Ahí hay una contradicción.

17. Patinaje. Otro deporte que necesita su crecimiento. Diferente a ciclismo, natación, atletismo, entre otros, carece de una pista real para este deporte que tantas medallas da en unos Juegos de cualquier nivel.

18. Racquetbol. De ser uno de los deportes más sonoros y con más impacto, se ha caído al olvido.

19. Sóftbol. Relanzar una liga como la desaparecida Limodom sería grandioso para este deporte, que cuenta con talento. Presentar algo como eso sería un atractivo.

20. Tenis. Sin Víctor Estrella y antes sin Johnson García, el tenis dominicano se ha quedado acéfalo de figuras. Los jóvenes que son la marca de este deporte en estos momentos, no están listos para las competencias de calibre de la zona centrocaribeña y panamericana.

21. El tenis de mesa. Pasa por un proceso similar al tenis, después de la salida de los chinos. Sus figuras son muy jóvenes y pensar en peldaños elevados, luce cuestionable en este instante.

22. El voleibol. El masculino busca todavía reencontrarse. Tiene muchos altibajos. Pero el femenino tiene respuestas que dar. Eso se sabrá en la próxima Liga de Naciones. Ahí se verá si algunas figuras jóvenes tienen la madera para ganarse un puesto entre las 12, al que solo ha entrado Gaila González. ¿El resto? Ya veremos si pueden ser de las Reinas del Caribe o no.

23. Y algo más: reordenar el deporte. Es necesario un programa o sistema deportivo en el que se rija el deporte dominicano. El exministro Jaime David Fernández Mirabal hizo un intento, que el Comité Olímpico Dominicano para nada hizo caso. Claro, no eran muy “amiguitos entonces”. Danilo Díaz habló de un pacto nacional del deporte, que nunca se acercó a la realidad y la pelota está ahora en manos de Francisco Camacho, que apuesta a Indómita RD. En lo dirigencial, el Comité Olímpico Dominicano vive uno de sus peores momentos. Obliga a preguntar ¿por qué es tan atractivo presidir el COD?