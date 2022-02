Karl Towns: "¿Quién apostó contra mí?" para competencia de 3 del Juego de Estrellas

Karl-Anthony Towns les dio a los hombres grandes de todas partes algo por lo que apuntar.

El jugador de seis pies y 11 pulgadas (según Basketaball-Reference) de Minnesota se convirtió en el primer centro en ganar el Concurso de tiros de 3 puntos, derrotando a siete escoltas durante el All-Star Saturday de la NBA y brindando un momento memorable en una noche en que el concurso de volcadas apenas despegó.

"¿Quién apostó contra mí?" Towns preguntó con una sonrisa de oreja a oreja al presentarse a la rueda de prensa.

El jugador de los Wolves dijo que presionó a la liga durante años para participar, apenas escapó de la primera ronda de la competencia, respirando hondo antes de enterrar su tiro final, que resultó ser lo suficiente para avanzar a la ronda final.

Towns, que ha pasado toda su carrera demostrando que los escépticos estaban equivocados sobre su rango de tiro, registró un 29, el total más alto de la competencia, durante la ronda final para derrotar a Trae Young de Atlanta y Luke Kennard de Los Angeles Clippers, quienes empataron en segundo lugar con 26 cada uno.

Pese a sus 29, se enojó porque desperdició la oportunidad de llegar al menos a 30, el número que esperaba que se necesitaría para ganar el concurso. "Estoy súper feliz de ganar", dijo Towns a ESPN. "Es genial, pero tengo estándares tan altos para mí mismo... Soy el mayor crítico de mí mismo. No hay escritor, bloguero, nadie que pueda criticar y ser más duro con su juego que yo con mi juego. Así que estaba tan confundido por no obtener los 30... Pensé que 30 era lo que iba a necesitar para ganar en la ronda final. (Al menos) Pude arreglármelas con 29".

Después de su sorprendente victoria de 3 puntos, Towns aceptó su trofeo en la mitad de la cancha e inmediatamente se volvió hacia el centro del Salón de la Fama, Shaquille O'Neal, sentado junto a la cancha en Rocket Mortgage FieldHouse.

“Te lo dije, Shaq”, dijo Towns. “Vegas se equivocó de probabilidades”.

Towns fue considerado una posibilidad remota entre un campo de tiradores que incluía a Young, Kennard, CJ McCollum de Nueva Orleans, Patty Mills de Brooklyn, Fred VanVleet de Toronto, Zach LaVine de Chicago y Desmond Bane de Memphis.

“Quería demostrar que era el mejor tirador del mundo, y ahora obtuve el trofeo para demostrarlo”, dijo Towns.

Ha habido otros hombres grands coronados campeones de triples, pero Kevin Love (2012) y Dirk Nowitzki (2006) son considerados ala-pivotes.

“Creo que esto es algo bueno para poner en ese currículum”, dijo Towns. “Un hombre alto no ha ganado en 10 años y, por supuesto, hace 10 años, hace una década, ¿quién lo ganó? Los Wolve. Está volviendo a casa, donde pertenece”.

Towns usó una cadena en honor a su difunta madre, Jacqueline, luego de que la liga hiciera una excepción a su política que prohíbe el uso de joyas durante el evento. Jacqueline Cruz-Towns murió debido a complicaciones de COVID-19 en abril de 2020.

Su madre es nativa de Santiago, en República Dominicana.

Las cosas salieron de acuerdo con el guión de Towns, y su preferencia fue ir primero y establecer un puntaje alto para que los demás lo persiguieran.

"Le dije a Luke Kennard que quería ir primero, así que me alegré cuando me llamaron y que iba a ir primero", dijo Towns a . "Tenía mucha confianza en mi capacidad de tiro y quería ser el primero. Quería mantener la presión sobre todos, obtener un número alto que lo hiciera sentir casi inalcanzable. Solo esa sensación de que tienes que ser perfecto, y fallas uno, es un poco de noquea la confianza, así que quería establecer el tono muy rápido".

Sobre jugar de espaldas al aro

¿por qué le tomó tiempo concursar?

En cuanto a por qué le tomó tanto tiempo participar en el evento, Towns dijo que simplemente era una cuestión de que él era un gran hombre. Si bien dijo que ganar la competencia fue una prueba más de que es el gran hombre mejor tirador de todos los tiempos, Towns dijo que también quiere servir como un modelo a seguir para los niños, mostrándoles que pueden jugar de la manera que ellos quieren. "Creo que la liga sabía que podía lanzar la pelota de la forma en que lo hacía desde la línea de tres", dijo Towns. "Pero para todos los niños, todos los niños altos y todos los hombres grandes a quienes se les dice que no tendrán éxito haciendo nada más que estar de espaldas a la canasta y lanzar tiros de gancho, quiero ser el ejemplo de que eso no es cierto". , y puedes lograr lo que quieras y ser el jugador que quieras ser en cualquier momento. "Cuando crecí, recuerdo que todos me decían lo mismo: 'Dale la espalda a la canasta. ¿Por qué Karl lanza triples? No hay razón para que él lance triples'. Y mi papá y yo dijimos: 'Que se jodan. Vamos a hacerlo a nuestra manera. Vamos a hacer la liga a nuestra manera. Vamos a hacerlo a nuestra manera. Vamos a ser geniales en una manera que el mundo nunca ha visto antes. Ese ha sido mi lema. Solo muéstrale la grandeza del mundo desde una perspectiva diferente, y siento que en los siete años que he estado en la liga les he demostrado eso, y solo estoy mejorando. la superficie de lo que puedo ser".