Silver: No era fácil resolver dilema de Simmons

Al comisionado de la NBA Adam Silver le desagradan las circunstancias que llevaron al canje colosal de Ben Simmons por James Harden. Pero simplemente no percibe una forma fácil en que el conflicto pudo haberse resuelto.

Silver reconoció que no es nuevo el caso de un jugador que pide un canje por encontrarse descontento con su equipo. Sin embargo, el comisionado dijo el sábado que el asunto se complica con un jugador que adopta la postura de Simmons, quien se negó a seguir jugando con los 76ers de Filadelfia, aun a sabiendas de que sería multado.

"No tengo en mente algo específico que pudiera prevenir una situación como ésta", dijo Silver. "Pero sí pienso que nosotros y los jugadores tenemos un interés común en asegurar que se cumplan los contratos".

Silver comenzó su conferencia anual de prensa en el marco del Juego de Estrellas con una actitud optimista. Dijo que todas las personas que colaboran con la liga se sienten mejor a medida que la pandemia se modera y las restricciones se levantan.

Habló de la posibilidad de reanudar los partidos de la liga fuera de Estados Unidos y de realizar más eventos comunitarios en todo el país.

"Ha sido una época difícil para muchos, pero francamente me emociona estar de vuelta aquí en persona con tanta gente", dijo Silver. "Yo diría que ha habido un ánimo celebratorio para la gente en la familia de la NBA".

Sin embargo, el comisionado no pudo ocultar su decepción sobre las circunstancias que rodearon el acuerdo, suscrito justo antes de que venciera el plazo de canjes. Simmons terminó emigrando de Filadelfia a Brooklyn, apenas 13 meses después de que los Nets habían adquirido a Harden, procedente de Houston.

"Insisto, no es un secreto que he expresado mi descontento con las exigencias públicas de canjes", dijo Silver.

"En el caso de Ben Simmons, no pienso, no puedo pensar en un cambio al sistema al grado en que tienes a un jugador que está dispuesto a quedarse sentado aunque no le paguen, que es el escenario que tenemos ahora", dijo Silver.

"No quiero hablar por Ben, pero ésa fue la postura que vimos en ese caso, de un jugador que dijo: 'Estoy descontento en la ciudad y no voy a jugar'. Y tienes a un equipo que dice: 'No vamos a pagarte y habrá medidas disciplinarias'. Entonces, tienes un estancamiento".

Silver dijo que simpatizaba con los deseos de algunos jugadores, al destacar que el estrés adicional causado por la pandemia. Sin embargo, se dijo también preocupado por los equipos y los jugadores afectados cuando se filtran los rumores de un canje.

Ben Simmons no inició la temporada con los 76ers y pidió ser cambiado. (DLIBRE/ARCHIVO)

"Desde luego, como comisionado de esta liga, queremos que nuestros jugadores estén contentos. Queremos que se encuentren a sí mismos en situaciones en las que piensen que pueden ser más productivos", dijo Silver. "Simultáneamente, queremos operar una liga ordenada y, por lo tanto, como en muchas situaciones de la vida, tenemos que encontrar acá el equilibrio apropiado".

De acuerdo con ese testimonio, los Sixers estaban al tanto de esas inquietudes.

Simmons mencionó una serie de preocupaciones por su salud emocional como parte de su deseo de marcharse de Filadelfia. La semana pasada, refirió que estas preocupaciones comenzaron antes de la campaña anterior.

Silver dijo desconocer los detalles de la situación de Simmons. Sin embargo, añadió que la salud mental es un tema al que los equipos comenzaron a dedicar más tiempo, incluso antes de la pandemia.

"Creo que esto es algo de lo que hemos hablado mucho más en términos de todos nuestros programas comunitarios, y es otra área donde realmente no tengo duda de que podemos hacer más".