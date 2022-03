Jugadora de baloncesto estadounidense está detenida en Rusia

Durante días, familiares y amigos han estado pidiendo a gritos la liberación de la dos veces campeona olímpica Brittney Griner luego de que fuera detenida en Rusia por cargos de drogas.

Ahora, cientos de extraños se han unido al esfuerzo a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia en medio de la invasión rusa de Ucrania, dijo CNN.

Griner, de 31 años, es una jugadora ganadora del campeonato con Phoenix Mercury de la WNBA y pasa sus temporadas bajas jugando para el equipo ruso UMMC Ekaterinburg.

Dos veces medallista de oro olímpica y siete veces All-Star de la WNBA, fue arrestada el mes pasado en un aeropuerto de Moscú luego de que las autoridades supuestamente encontraran cartuchos de vaporizador que contenían aceite de hachís. Su detención por parte de las autoridades rusas, que podría haber comenzado hace un mes, generó preocupaciones de que la estrella podría ser utilizada como un "rehén de alto perfil", dijo un ex funcionario del Pentágono a Jeff Eisenberg de Yahoo Sports.

El Servicio Federal de Aduanas de Rusia dijo que un estadounidense en el aeropuerto de Sheremetyevo llevaba aceite de hachís. La agencia de noticias Interfax de Rusia citó una declaración del Servicio de Aduanas, que no identificó al viajero por su nombre:

“Mientras un ciudadano estadounidense pasaba por el canal verde en el aeropuerto de Sheremetyevo al llegar de Nueva York, un perro de trabajo del departamento canino de aduanas de Sheremetyevo detectó la posible presencia de sustancias estupefacientes en el equipaje que lo acompañaba”, dice el comunicado, informó CNN este lunes.

“La inspección aduanera del equipaje de mano que llevaba el ciudadano estadounidense confirmó la presencia de vaporizadores con líquido de olor específico, y un experto determinó que el líquido era aceite de cannabis (aceite de hachís), que es una sustancia estupefaciente”.

La agencia de aduanas dijo que el arresto ocurrió en febrero, pero no dio la fecha exacta. The New York Times fue el primero en informar sobre el arresto de Griner. Su paradero desde su arresto también sigue siendo incierto.

Difícil, por ahora, regresarla a Estados Unidos La terrible experiencia de Griner se produce cuando la invasión rusa de Ucrania está en su segunda semana. El presidente Vladimir Putin emitió una serie de amenazas el sábado contra Ucrania y las potencias occidentales, diciendo que las sanciones impuestas a su país son "equivalentes a una declaración de guerra". Un miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EE. UU. dijo que "va a ser muy difícil" sacar a Griner de Rusia. “Nuestras relaciones diplomáticas con Rusia son inexistentes en este momento”, dijo el lunes a CNN el representante demócrata John Garamendi de California. "Tal vez durante las diversas negociaciones que puedan tener lugar, ella podría ser una de las soluciones. No lo sé".