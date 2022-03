Chris Duarte celebra su dominicanidad

En su primera temporada en la NBA, el joven dominicano Chris Duarte no ha parado de destacar su dominicanidad.

Se le ha visto en redes sociales llegar con diferentes camisetas o chaquetas alusivas a su la República Dominicana, ya sea una camiseta de los Tigres del Licey o una de la selección nacional de baloncesto, Duarte se siente orgulloso de su patria y sus orígenes.

“La dominicanidad nace de mi. En el caso de la camiseta del Licey, eso me nació a mi. Fui al closet la vi y me la puse. Pero también tengo amigos en Nueva York que me ayudan indicándome fechas importantes o me mantienen al tanto de algunas cosas porque no tengo mucho tiempo para estar pendiente de todo. Soy dominicano y me siento orgulloso del lugar donde vengo”, dijo Duarte.

Las declaraciones de Duarte se dieron en el marco de la celebración por temporada 16 del mes de la cultura hispana en la NBA. Durante todo el mes de marzo la liga estará celebrando lo que ellos denominan “Noches Ene*Be*A”, destacando los aportes de la hispanidad a la globalización del baloncesto.

El 15 de marzo durante el partido de Memphis Grizzlies y los Indiana Pacers el conjunto de Indiana reconocerá a Duarte con publicaciones en redes sociales y elementos en la arena que destacan las empresas y organizaciones hispanas locales.

Además, Duarte dará un mensaje en español a los aficionados durante el juego.

En su conversatorio con los medios latinos, Duarte también destacó que si tuviera la oportunidad de hacer algo diferente en su vida, hubiera aceptado una oferta del equipo de baloncesto Real Madrid de España antes de irse a jugar Junior College en Florida.

“Le diría a un Chris Duarte de 17 años que se fuera a España a jugar con el Real Madrid en vez de ir a Junior College pero yo estaba muy nuevo, no sabía mucho sobre el negocio del baloncesto y mi sueño era jugar en la NCAA”, agregó el quisqueyano, seleccionado 13 en el sorteo del 2021.