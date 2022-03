Karl-Anthony Towns recuerda a su madre en su su mágica fecha del 14 de marzo

La resaca del partido dejó ver lo grandiosa que fue la noche para Karl-Anthony Towns (KAT), por todos los números singulares que por primera vez él realiza u ocurren en su carrera. Lo más especial de la velada del pasado lunes es el sentido maternal que adquirió el martes, con una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.

Y es que el 14 de marzo guarda una relación coincidente con el proceso de salud que vivió su madre un par de años atrás.

Towns marcó 60 puntos el pasado lunes en un triunfo 149-139 de los Timberwolves de Minnesota contra los Spurs de San Antonio y el legendario, Gregg Popovich. Tiró de 31-19 y tomó 17 rebotes. Es su segundo partido de 50 ó más puntos (56 el 28 de marzo de 2018). Coronó su cifra con un triple y 1:39 por jugar. Se fue de 11-7 en triples.

Observemos las dimensiones en las que recae esa astronómica cifra.

Yesterday was two years to the date that my parents walked into the ER at JFK Medical Center in Edison, NJ and were admitted with COVID-19. The same hospital that my mother gave me life, and tragically, the same hospital where I saw her life begin to slip away

-Es el primer jugador con origen dominicano en marcar 60 puntos y primero que lo hace para su franquicia.

-Esa noche del lunes , en que marcó sus 60, Trae Young marcó 46 puntos en un triunfo 122-113 de Atlanta Hawks sobre Portland Trail Blazers; Stephen Curry encestó 47 (su fiesta de cumpleaños 34) en la victoria de sus Golden State Warriors 126-112 sobre Washington Wizards. ¿A qué va esto? A algo tan grande como esto: Es la primera vez en la historia de la NBA que se registran tres anotadores de 45 puntos en tres partidos diferentes en una misma fecha.

Two years later, I walked into AT&T Center with the greatest guardian angel that I could ever ask for and dropped 60 against the winningest coach of all time.

-Primera vez que marca 32 puntos en el tercer cuarto. No lo sabía y pensó que eran 20 o 22, pero termió con el número de su franela, tal como dijo en Twitter. Tiró de 13-9.

-Es la cuarta mayor cantidad de puntos en un cuarto en los últimos 25 años, solo detrás de Klay Thompson (37), Kevin Love (34) y Carmelo Anthony (33).

-Es el undécimo jugador activo con un juego de 60 puntos.

I say this to say…no matter what life throws at you, you can come out of it stronger. Tough times don’t last, tough people do. Miss you Momma. This game….my life…is for you ??

-Towns es el jugador número 31 en la historia de la NBA y el jugador activo número 11 en anotar 60 en un solo juego. Es oficialmente el juego número 77 de 60 puntos en la historia de la liga. Esa lista la encabeza Wilt Chamberlain con 32 y Kobe Bryant con 6.

- Se convirtió en el primer jugador con 60-17 desde que Shaquille O’Neal anotó 61 y 23 para Los Angeles Lakers el 6 de marzo de 2000. Y es primer centro desde esa fecha con esos números.

-Primer pick no. 1 que encesta 60, desde el único juego de LeBron James en 2014 con ese registro.

El jugador y su madre Jacquelin Cruz-Towns Con esa fecha especial, Towns recordó a su madre Jacqueline Cruz-Towns, que murió de COVID-19. Y lo escribió ayer en Twitter. “Ayer (el lunes) se cumplieron dos años desde la fecha en que mis padres ingresaron a la sala de emergencias del Centro Médico JFK en Edison, NJ y fueron admitidos con COVID-19. El mismo hospital que mi madre me dio la vida, y trágicamente, el mismo hospital donde vi que su vida comenzaba a escurrirse”. Y luego escribió “dos años más tarde, entré al AT&T Center con el mejor ángel de la guarda que jamás podría pedir y anoté 60 contra el entrenador más ganador de todos los tiempos”. Y cierra con un tercero: “Los tiempos difíciles no duran, la gente dura sí. Te extraño mamá. Este juego... mi vida... es para ti”.