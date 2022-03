Abadina busca estructurar las franquicias del superior

El organismo no dará dinero a clubes que no liquiden

El interés de la Asociacón de Baloncesto del Distirto Nacional (Abadina) es organizar las franquicias que participan en el superior, como también los que pertenencen a ese organismo.

La dirección ejecutiva de la Abadina le solicitó a los clubes “una carta de intención” para participar en el próximo torneo distrital, dijo el secretario general de la institución, Edwin Castillo. Falta un clubl por entregar esta carta.

Otro factor es una carta de estructura, la cual debieron entregar para el pasado 25 de febrero. Este documento lo han entregado seis clubes. En esa estructura se debe definir quién es el presidente, gerente, delegado, entrenador, entre otros puntos.

“No tenemos ningún problema, estamos trabajando con la estructura organizativa del torneo que esperamos inaugurar el próximo 17 de agosto”, señaló el dirigente.

A los clubes se les entregó el reglamento técnico del torneo para que puedan observlo y hacer sus sugerencias, dijo Castillo.

Otro requerimiento de la Abadina para los clubes del superior es que tengan una cuenta bancaria, con el fin de cumplir con la Ley 122-05, que es la que funciona para las instituciones sin fines de lucro.

En las respectivas la Abadina transferirá los fondos cuando corresponda hacerlo.

El dinero entregado a los clubes deberá ser liquidado, o en caso contrario la institución no pasará recursos a esas entidades. “Si te dan 300 mil pesos, por ejemplo, tienes que liquidarlos, si no lo hace no reci be fondos, porque tenemos que rendirle un informe a la Cámara de Cuenta, mensual y trimestralmente”, señaló. También dar un informe anual a los socios miembros. Las medidas se tomaron en una asamblea en 2021.

La Abadina persigue también reglamentar a sus entrenadores, para lo cual tratará con el Colegio de esa entidad para que se organicen. Y si no tienen su carnet “no pueden dirigir”.

Los clubes del superior son Bameso, El Millón, Huellas del Siglo, Los Prados, Mauricio Báez, Rafael Barias, San Carlos y Sán Lázaro.