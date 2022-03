John Calipari resalta madurez de Karl-Anthony Towns tras jocosa conversación

Karl-Anthony Towns (KAT, apodo) ha madurado como jugador y también como persona y sus respuestas sabias así lo demuestran.

John Calipari lo sabe y así lo demostró en una jocosa, pero interesante conversación que sostuvo con su antiguo central con los Kentucky Wildcats para la única temporada del pívot en 2014-15.

Luego de que Towns tuvo su noche mágica de los 60 puntos el pasado lunes y todo lo que eso significó para el jugador y la historia de la NBA, Calipari se dirigió a Twitter para dar a conocer la conversación en su cuenta @UKCoachCalipari.

— John Calipari (@UKCoachCalipari) March 15, 2022

Y lo narra así en su primer mensaje de una cadena de tres el pasado 15 de marzo: “Tengo que compartir una conversación que tuve con @KarlTowns esta mañana que absolutamente hizo mi día. Le dejé a Karl un mensaje de voz que decía: “Escuché que tuviste 32 puntos anoche”, sabiendo que tenía 32 EN EL TERCER CUARTO. Inmediatamente me llamó y tan pronto como respondo, grita: “¡¡¡SESENTA !!!”.

En el segundo mensaje, continúa el “Coach Calipari” sobre el tema en el que el dominicano refiere una experiencia vivida con su única temporada con los Wildcats.

— John Calipari (@UKCoachCalipari) March 15, 2022

“Le dije que necesitaba que firmara la pelota del juego y me la enviara, para poder ponerla en mi oficina y me dijo que me enviaría un televisor en su lugar, para que pueda ver la repetición de él ganando el concurso de triples porque nunca lo dejé tirar de tres. ¡JAJAJA!”.

Towns se refiere al concurso de triples que ganó en el Juego de Estrellas.

Calipari, en el tercer mensaje reconoce la madurez del jugador, que jugó para él con 20 años de edad; entró de 19 al programa.

— John Calipari (@UKCoachCalipari) March 15, 2022

“¡Qué hombre se ha convertido! tan orgulloso de ti, @karltowns. Por lo que has hecho... ¡y por lo que seguirás haciendo! Karl es uno de los jugadores especiales que hemos tenido aquí, que no anotó como quería, pero aprendió a pelear y a ser un gran compañero de equipo... ¡y estoy muy orgulloso de todos ellos!”.

Towns se convirtió en el primer centro con un juego de 60 puntos desde Shaquille O’Neal (6 de marzo de 2000).