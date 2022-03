Atletas no vacunados ya podrán jugar en Nueva York

Los atletas y artistas que no están vacunados, ya podrán trabajar en la ciudad de Nueva York desde este jueves, de acuerdo a una modificación en las leyes de vacunación que habían impedido a éstos trabajar en la Gran Manzana.

Por eso, el armador de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, está pautado a jugar su primer partido en el Barclays Center de la ciudad de Brooklyn este domingo 27 de marzo ante los Charlotte Hornets.



Según fuentes, a partir de este jueves 24 de marzo se aplicará una regla de excepción para los atletas y artistas del estado de Nueva York que no se han vacunado, dicha regla les permitirá desempeñarse de manera regular con sus respectivos equipos y en sus presentaciones artísticas.

Irving hasta el momento solo ha podido participar en 19 de los 72 partidos que han escenificado los Nets en la temporada promediando 27.7 puntos, 5.3 asistencias y 4.7 rebotes por encuentro todos en la ruta. El conjunto de Brooklyn tiene marca de 38-34 en la temporada y ocupa la octava posición en la Conferencia Este de la NBA.

Si la temporada regular terminara hoy, los Nets tendrían que jugar ante los Toronto Raptors en el primer partido de Play In en la ciudad de Toronto, donde por las regulaciones de Cánada ante las personas no vacunadas, Irving no podría participar.

En caso de los Nets perder ese encuentro se jugarían el octavo puesto de la clasificación ante el perdedor del encuentro entre los Charlotte Hornets (9no.) y los Atlanta Hawks (10mo) en el Barclays Center.

La medida del estado habría afectado la participación de los jugadores de los Yanquis y los Mets de Nueva York en sus partidos como locales en la temporada de Grandes Ligas que está pautada a iniciar el próximo jueves 7 de abril, amparados en esta excepción los jugadores de dichos conjuntos no tendrán ningún problema para participar en los encuentros en el Yankee Stadium y el Citi Field respectivamente.