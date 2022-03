Los Raptors supera a los Cavs por primera vez en la temporada

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/25/hombre-jugando-partido-de-baloncesto-8e727067.jpg

El alero de los Raptors de Toronto Pascal Siakam avanza hacia la canasta superando al base de los Cavaliers de Cleveland Tim Frazier en el encuentro del jueves 24 de marzo del 2022. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)