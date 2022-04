Pascal Siakam logra triple-doble y Raptors superan a 76ers

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/08/un-jugador-de-baloncesto-con-una-pelota-en-la-mano-ee2f6912.jpg

El alero de los Raptors de Toronto Chris Boucher lanza el balón mientras lo defiende Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia en el encuentro del jueves 7 de abril del 2022. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)