Joel Embiid, primer centro en ganar título de anotación desde Shaq en la 1999-2000

Joel Embiid ganó el título de anotadores de la NBA para convertirse en el primer jugador de Filadelfia en encabezar la liga desde Allen Iverson hace 17 años.

Embiid no participó en la final del domingo por la noche contra Detroit y terminó con 30,6 puntos por partido. Giannis Antetokounmpo de Milwaukee también descansó el domingo y terminó con 29,9 puntos.

Embiid, la selección general número 3 en el draft de 2014, se convirtió en el rostro del esfuerzo de reconstrucción de los 76ers, más conocido como The Process. Embiid abrazó el apodo y se presenta antes de cada juego en casa como Joel "The Process" Embiid.

Ha vuelto a ser dominante y es uno de los aspirantes al MVP de la NBA, un premio que se había fijado como objetivo de la temporada. Embiid terminó la temporada con una racha de nueve partidos con al menos 20 puntos y 10 rebotes. Tuvo la friolera de 12 juegos de 40 puntos y 10 rebotes, uniéndose a Russell Westbrook y Moses Malone como los únicos jugadores en alcanzar esa marca desde la fusión NBA-ABA en 1976-1977.

Embiid registró esos números en solo 33.8 minutos por juego esta temporada, la menor cantidad de minutos promediados en una campaña por el campeón anotador en la era del reloj de tiro.

Su compañero de equipo Tobias Harris tuiteó "M.V.P" en una estadística que señaló que Embiid ganó el título de puntuación. El entrenador de los Sixers, Doc Rivers, dijo que Embiid expuso enfáticamente su caso para el MVP.

Embiid es el primer centro en ganar un título de anotación de la NBA desde Shaquille O'Neal en 1999-00.

“No hago muchas campañas, y no me voy a sentar aquí y hacer un montón”, dijo Rivers. “Creo que Joel ha hecho bastante campaña con su obra. Él realmente tiene. No creo que la gente se dé cuenta de lo difícil que es para un centro liderar la NBA en anotaciones. Es mucho más fácil para los guardias porque tienen el balón y pueden disparar cuando quieran. Los centros son responsables no solo de obtener el balón, sino que también son los tipos más fáciles de atrapar”.

Embiid terminó en segundo lugar la temporada pasada detrás de Nikola Jokic de Denver en la votación de MVP. Si bien la estrella de Denver fue un merecido ganador, jugó en 72 juegos y registró 2488 minutos frente a los 51 juegos y 1585 minutos de Embiid.

Embiid esta temporada fue el primer Sixer nombrado titular All-Star durante cinco temporadas consecutivas desde Iverson. Iverson ganó el último de sus cuatro títulos goleadores en la temporada 2005-05.

A continuación, los 76ers esperan su destino en los playoffs.

“Lo ha hecho de la manera correcta. Ha hecho los pases correctos. Ha pasado el balón y ha pasado más el balón este año que en años anteriores, y aún así nos lleva la delantera en anotación”, dijo Rivers. “Es algo muy bueno. Muy feliz por el. No sé lo que significa, pero sé que significa que él es dominante”.