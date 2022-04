¿Cuál es el mejor jugador uno contra uno de la NBA?; McGrady tiene la respuesta

Tracy McGrady y Kobe Bryant desarrollaron carreras con números atractivos. Sin dudas. Las habilidades de los dos en cancha eran para disfrutarlas, sin importar el resultado. Esto último para los que superan la pasión de los equipos.

T-Mac entró a la liga en la campaña 1997-98, un año después de Kobe, 1996-97 y coincidieron por 15 temporadas; el primero se retiró en 2012-13 y el jugador angelino en 2015-16.

Desde el primer partido que disputaron 31 de marzo de 1998, hasta que Tracy se fue de la NBA era un espectáculo en especial por las sobradas herramientas individuales de cada jugador y eso es lo que el siete veces jugador estrella, T-Mac, pondrá en funcionamiento a partir del 31 de abril su “Ones Basketball League” (OBA), un circuito en el que se persigue enfrentar a los mejores jugadores “uno contra uno” (one on one)

Es basado en este tema que llega entonces la pregunta obligada: ¿cuál es el mejor jugador uno contra uno?

McGrady va directo a la respuesta: «Kobe (Bryant) definitivamente está en lo más alto de esa lista», dijo el exenebeísta en una entrevista que publica “Hoopshype”. «Podría ir con un puñado de muchachos que son grandes jugadores uno contra uno», y menciona aquí a «Barón Davis. Cuttino Mobley. Lou Williams. Jamal Crawford. Estos son asesinos certificados uno contra uno. Allen Iverson. Eso es lo que hacen estos tipos», apunta.

Y vuelve a precisar: «Pero definitivamente, Kobe está en el tope superior de esa lista».

McGrady vs Bryant: ¿quién gana?

Tomó años para verlos a los dos desde el principio en cancha como titulares, si se toma en cuenta que, para ese primer partido del 31 de marzo de 1998, todavía Kobe venía desde la banca.

En esa ocasión resultó un triunfo para los Lakers de Los Angeles 114-105, en el que Kobe marcó 17 puntos, en 25 minutos, como reservista y McGrady consiguió dos puntos en 16 minutos, como abridor de los Raptors de Toronto.

Es decir que fue poco lo que se vislumbró entre ambos. Sin embargo, el periodista Michael Scotto, de Hoopshype, quien realiza la entrevista, aprovechó para recargar sobre el tema con McGrady.



En el pico de sus carreras ¿quién ganaría un uno contra uno entre tú y Kobe?, pregunta de forma directa.

La respuesta: «Creo que iría de ida y vuelta. Creo que no será una competencia desequilibrada. Él ganaría algo y yo ganaría algo».

Algunos datos históricos de los dos exNBA McGrady promedió 19.6 puntos por partido, 3.0 rebotes y 2.1 asistencias en su carrera en la NBA y Kobe: 25 puntos, 5.2 rebotes y 4.7 asistencias. El de los Lakers logró dos lideratos de puntos (35.4/31.6) en 2005-2006 y 2006-07, respectivamente) y T-Mac de forma igual (32.1/28.0) en 2002-03 y 2003-04. A la hora de visitar el Juego de Estrellas, el exjugador de los Raptors (también jugó con Rockets, Magic, Pistons, Hawks y Knicks) participó en siete ocasiones contra 18 de Kobe.

Por qué creó la liga

De acuerdo con McGrady el público joven de esta generación le cuesta ver partidos durante un período prolongado. Prefieren versiones más recortadas.

Y pone de ejemplo un caso particular. «Tengo dos hijos propios y luego dirijo un programa AAU (Amateur Athletic Union o Unión Atlética Amateur, en español», comienza. «Mis hijos no ven partidos de la NBA, mis hijos no ven baloncesto universitario, e incluso los muchachos de mi programa no pueden sentarse y ver dos horas y media, tres horas de baloncesto”, señala.

La OBA, recoge The Source, será una liga solo para invitados y comenzará el 30 de abril en Houston, viajando a siete ciudades de todo el país. La liga hará paradas en Atlanta, Chicago y Nueva York, antes de terminar en el Área de la Bahía en junio, como se conoce a San Francisco.

El formato contará con 32 participantes en cada ciudad, y los tres mejores jugadores obtendrán una invitación para las finales en Las Vegas. El ganador de cada parada recibirá 10,000 dólares. Los 21 jugadores finales competirán cara a cara en la ronda del campeonato para tener la oportunidad de ganar el gran premio de US$250,000 y ser coronado como "Rey de la cancha".

Luego se presentará enfrentamientos cara a cara mensuales, similares a un combate de boxeo o una pelea de UFC, donde habrá varias carteleras jugando en una noche determinada.