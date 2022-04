Con triple de Joel Embiid en prórroga, 76ers superan a Raptors

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/21/hombre-jugando-partido-de-fútbol-e7a17cfd.jpg

El pívot de los 76ers de Filadelfia Joel Embiid avanza hacia la canasta superando a OG Anunoby y Gary Trent Jr. de los Raptors de Toronto en el juego 3 de la serie de primera ronda de los playoffs el miércoles 20 de abril del 2022. (Chris Young/The Canadian Press via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)