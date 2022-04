Hornets despide al coach Borrego tras cuatro campañas

Los Hornets de Charlotte despidieron al coach James Borrego, indicó una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press el viernes a condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado públicamente la decisión.

Borrego, de 44 años, tuvo récord de 138-163 en cuatro temporadas con los Hornets. Charlotte terminó con marca de 43-39 esta campaña pero fue eliminado en la fase de minitorneo por segundo año consecutivo. Los Hornets no han llegado a los playoffs desde la temporada 2015-16 y no han ganado una serie de postemporada desde 2001-02.

ESPN fue el primer medio en reportar el despido.

Charlotte ha mejorado su total de victorias por 10 en cada una de las últimas dos temporadas y el entrenador expresó su optimismo sobre el futuro del equipo.

La decisión fue tomada luego que los Hornets le dieron a Borrego una extensión de contrato de varios años en agosto.

En la mayoría de las temporadas, 43 victorias habrían llevado a los Hornets a los playoffs como octavo, séptimo o sexto en la tabla, pero debido a que la Conferencia Este fue tan competitiva, los Hornets terminaron 10mos. Perdieron 132-103 en Atlanta en el juego de play-in, un año después de perder ante Indiana por 27 puntos como 10mo sembrado.

De momento se desconoce quién reemplazará a Borrego.

Los Hornets cuentan con un talentoso y joven plantel, entre ellos el All-Star LaMelo Ball y Miles Bridges, así como Terry Rozier y Gordon Hayward.

Charlotte registró su índice ofensivo más alto en la historia de la franquicia y terminó octavo en general en la NBA, pero la defensa siguió rezagada. Charlotte ocupó el puesto 22 en defensivas entre los 30 equipos de la liga. y los Hornets batallaron para encarar a Trae Young y los Hawks en el minitorneo.

Varios jugadores de los Hornets habían dicho antes de la temporada que si el equipo no llegaba a los playoffs sería considerado un fracaso.