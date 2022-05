Asesinan a tiros a Adreian Payne, exjugador de la NBA

Adreian Payne, quien fuera una estrella del baloncesto universitario con Michigan State y jugara cinco temporadas en la NBA, fue asesinada a tiros el lunes por la mañana en Orlando, Florida.

Una fuente confirmó la muerte de Payne al diario Free Press, de Detroit, el lunes por la mañana.

Alrededor del mediodía, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Florida anunció que respondió a una llamada a la 1:37 a. m. de un hombre al que le habían disparado. Payne fue transportado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

Los agentes arrestaron a un sospechoso del tiroteo, Lawrence Dority, de 29 años, en el lugar con una orden de arresto por asesinato en primer grado.

Payne, un nativo de Dayton, Ohio, de 31 años, jugó para los Spartans de 2010 a 2014 y ganó los honores del segundo equipo All-Big Ten en sus temporadas junior y senior.

Rompió el récord de postemporada de MSU con 41 puntos contra Delaware en la primera ronda del torneo de la NCAA de 2014 y terminó su carrera como el líder de todos los tiempos de MSU en bloqueos (desde que lo rompieron Xavier Tillman y Marcus Bingham Jr.) y como uno de los 10 Spartans de la historia con 1.200 puntos de carrera y 700 rebotes de carrera.

Quizás su mayor legado llegó cuando el alero de 6 pies 10 pulgadas se hizo amigo de una joven de St. Johns afectada por cáncer, Lacey Holsworth, quien se convirtió en un elemento fijo en los Spartans 2013-14. Payne la abrazó para ayudar a cortar las redes después de que MSU ganara el título del torneo Big Ten en Indianápolis, y la historia de su amistad se convirtió en una historia nacional importante a lo largo del torneo de la NCAA de los Spartans que terminó con una derrota de Elite Eight ante Connecticut. Murió por complicaciones de un neuroblastoma poco más de una semana después de que terminó la temporada, y Payne rindió homenaje a la niña de 8 años junto con sus compañeros de equipo durante una emotiva ceremonia de homenaje en el Breslin Center.

Payne fue a los Atlanta Hawks con la selección número 15 del draft de la NBA de 2014, que en ese momento era la primera selección de primera ronda del entrenador Tom Izzo desde Shannon Brown y Maurice Ager en 2006 y su jugador mejor seleccionado desde que Jason Richardson fue quinto en la general en 2001.

Payne fue traspasado a los Minnesota Timberwolves durante su temporada de novato y jugó 107 partidos de la NBA en tres temporadas, finalizando con cinco partidos en la 2017-18 tras firmar con los Orlando Magic, y promediando 4,2 puntos y 1,8 rebotes en 13,1 minutos por partido.

El Magic lo liberó después de que su nombre apareciera en un informe de ESPN sobre una supuesta agresión sexual que involucró a Payne y al ex guardia de MSU, Keith Appling, durante su primer año en MSU. Los fiscales no presentaron cargos en ese momento y no se tomaron más acciones legales después de la historia de ESPN de enero de 2018.

Luego, Payne rebotó en el extranjero, terminó la temporada 2018 con el Panathinaikos en Grecia después de ser cortado y luego jugó brevemente en China a principios de 2018. Regresó al Panathinaikos a principios de 2019 y ayudó a ganar una Copa griega de baloncesto antes de ser liberado en marzo de ese año.

Después de pasar un tiempo en Francia y Turquía de 2019 a 2021, Payne firmó en diciembre con Juventus Utena en Lituania. Promedió 8,6 puntos y 4,6 rebotes en siete partidos antes de ser liberado en febrero.