¿Cuántos partidos de 30 puntos reúne Al Horford?

En lo adelante, Giannis Antetokounmpo tendrá cuidado con las miradas que ofrece después de marcar. Pero eso lo veremos más adelante.

Al Horford tuvo su mejor partido de postemporada el lunes contra los Bucks de Milwaukee en términos ofensivos, en toda su carrera de 15 campañas en la NBA, que incluyen 13 visitas a postempoada.

Esa noche el dominicano encestó 30 puntos, una cifra nunca alcanzada por el centro de los Celtics de Boston. Esa cifra sirvió para que Boston igualara su serie semifinal del Este 2-2 contra los Bucks de Milwaukee con un triunfo 116-108. Lo más significativo es que se produjo en el Fiserv Forum, hogar de Milwaukee, una derrota complicaría las cosas para Boston.

Partidos de 30 puntos de Horford Temporada Equipo Fecha Rival Resultado Puntos 2010-11 Hawks 7-11-10 Suns 114-118 30

Para Horford fue su quinto partido de 30 ó más puntos en su carrera, cuatro de esos en ronda regular y el último ocurrió el 9 de enero de 2016 ante los Bulls, su última con los Hawks. En general, Horford en 132 partidos de postemporada ha tenido 20 partidos de 20 ó más puntos, de esos, tres han sido de 26 y uno de 25. Salvó a Boston el lunes.

De todos sus cinco partidos de 30 puntos, solo ha perdido un juego.

Y todo, con respecto al juego del lunes, ocurrió por una mala mirada de Giannis Antetokounmpo. “Realmente no sé lo que me dijo, pero la forma en que me miraba y la forma en que lo hacía, realmente no me sentó bien”, dijo Horford tras el juego. “En ese momento, creo que algo cambió conmigo en el juego”.