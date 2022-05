VÍDEO | Los Mavericks aplastaron a los Suns y obligan a un 7mo juego

Luka Doncic consiguió el jueves su primera victoria en un juego de eliminación.

La joven superestrella de Dallas anotó 33 puntos y los Mavericks aplastaron 113-86 a los Suns de Phoenix para obligar a un séptimo partido en la semifinal de la Conferencia Oeste.

El conjunto anfitrión ha ganado los seis partidos de esta serie, ninguno con un margen inferior a siete puntos. El duelo decisivo se llevará a cabo el domingo en Phoenix.

Los Mavericks ganaron por primera vez un encuentro en que corrían el riesgo de ser eliminados, en tres intentos con su astro Doncic.

Las dos derrotas llegaron ante los Clippers de Los Ángeles en las dos campañas anteriores, incluyendo el séptimo partido en Los Ángeles, el año pasado, después de que los visitantes habían ganado los primeros seis partidos, algo inédito en los playoffs.

Dallas superó la primera ronda de los playoffs por primera vez desde que ganó el título hace 11 años, con su ahora entrenador, Jason Kidd, como base de ese equipo.

"No sé si estaba jugando como si intentase hacer algo distinto", dijo Kidd. "Creo que disfruta del momento. Ustedes lo han visto un poco más de cerca que yo. No tiene miedo escénico. Creo que dicen que es la primera vez que gana un juego de eliminación. Estará situaciones así mucho, mucho tiempo".

Los Suns, que buscan un segundo viaje consecutivo a la final del Oeste, se han ido al máximo posible en una serie por primera vez en dos postemporadas con Chris Paul y Devin Booker en sus filas.

Seis encuentros En sus tres series previas, los Suns disputaron seis encuentros, incluidas las Finales del año pasado, en las que cayeron ante Milwaukee.

Booker anotó 19 puntos pero falló sus cuatro triples. Deandre Ayton aportó 21 unidades y 11 tableros y Paul sumó 13 tantos.

"No tengo tiempo suficiente para hablar de todo lo que me está consumiendo", afirmó su técnico, Monty Williams. "Creo que no entendimos la desesperación con la que ellos iban a jugar. Eso, sumado a las pérdidas de balón, es la receta de lo que acaba de pasar".