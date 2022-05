Los Ángeles Lakers eligen a Ham como nuevo entrenador

Los Lakers de Los Ángeles presentaron una oferta a Darvin Ham, para que asuma como su próximo entrenador, y el actual asistente de los Bucks de Milwaukee la aceptó, dijo una fuente enterada de la decisión.

La persona habló el viernes con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque el convenio no se ha anunciado públicamente.

Ham, de 48 años, se desempeñará por primera vez en el puesto de entrenador en la NBA. Será el 28vo estratega en la historia de los Lakers.

Fungía desde 2018 como asistente de Mike Budenholzer, el entrenador de los Bucks, y colaboró en la campaña que terminó con la conquista del título de la NBA en 2021.

Ham reemplaza a Frank Vogel, destituido un día después de que los Lakers concluyeron una de las campañas más decepcionantes en la historia de la NBA, con una foja de 33-49 y sin boleto para los playoffs.

La debacle de Los Ángeles llegó pese a otra campaña impresionante de LeBron James, quien el viernes dio la bienvenida a su nuevo entrenador mediante las redes sociales, incluso antes de que la decisión se anunciara.

“¡¡¡Estoy endemoniadamente emocionado!!!”, tuiteó James. “Felicitaciones y bienvenido, entrenador DHam”.

Ham fue asistente con los Lakers de Kobe Bryant, de 2011 al 13. Colaboró entonces con los entrenadores Mike Brown y Mike D'Antony.

Cumplió luego una estadía de cinco años como parte del personal de los Hawks de Atlanta.

Vogel guio a los Lakers al 17mo título en la historia de la franquicia exactamente 18 meses antes de su destitución. No pudo tener una campaña exitosa con un plantel veterano encabezado por James, un Anthony Davis propenso a las lesiones y un Russell Westbrook que tuvo un gris desempeño durante su primera temporada con el equipo de su ciudad natal.

Ham jugó parte de nueve temporadas en la NBA. Ganó un título con los Pistons de Detroit en 2004, cuatro años antes de retirarse.

