15 años y 1,090 partidos después, Horford estará en una final de la NBA

Le tomó 15 temporadas y 141 juegos de playoffs, pero Al Horford finalmente se dirige a las Finales de la NBA. Será el primer dominicano en lograrlo entre el pequeño grupo que ha llegado, desde que su adre, Tito, abrió las puertas en 1988.

El veterano de los Celtics es conocido por su comportamiento estoico y tranquilo, pero no pudo contener su emoción en los últimos segundos de la victoria de Boston por 100-96 en el Juego 7 sobre el Heat en Miami el domingo por la noche.

Horford acorraló el rebote final del juego e incluso antes de que el reloj llegara a cero, lanzó la pelota al aire para celebrar. Cuando sonó el timbre y los Celtics eran oficialmente campeones de la Conferencia Este, Horford se derrumbó en el suelo de alegría.

En una nota con CBS Boston, Horford admitió que no sabía cómo actuar en el podio luego de la victoria de Boston, pero nadie lo criticará por enviar el balón a la estratosfera. El hombre se ha ganado este momento.

"Simplemente me puse al día y me emocioné. Ha sido mucho trabajo duro", dijo Horford después de la victoria.

"Nadie se lo merece más que este tipo", dijo Jaylen Brown al lado de Horford en el podio. "Su energía, comportamiento, venir todos los días y ser un profesional, ser un líder. Estoy orgulloso de compartir esto con un veterano, un mentor, un hermano, un tipo como Al Horford. Estoy feliz de compartir este momento con alguien como él".

Al más puro estilo Horford, dio crédito a sus compañeros de equipo luego de la victoria del domingo.

"He sido parte de muchos grandes equipos con muchos grandes compañeros. Este es un gran grupo; he visto a Jaylen Brown y Jayson Tatum dar pasos, he visto crecer a Marcus Smart. Para mí, es especial estar con ellos y ayudarlos a ser parte de esto", dijo. "Estoy agradecido de estar en esta posición".

Y eso es lo que hace que Al sea quien es. Apunta el foco de atención a todos los demás antes que a sí mismo. No necesita anotar 30 puntos por noche para liderar al equipo; lo hace vocalmente y con el ejemplo de su juego.

Horford, quien cumplirá 36 años el día después de jugar en su primer juego de las Finales de la NBA, anotó solo cinco puntos en el Juego 7. Pero fue una bestia en el cristal con 14 rebotes, el máximo del juego, y fue enorme en el lado defensivo para el mejor equipo defensivo de la NBA.

Y pensar que hace un año, Horford se estaba consumiendo en Oklahoma City después de que los 76ers de Filadelfia decidieran que ya no lo querían. El Thunder no lo jugó mucho, con la esperanza de sacar provecho de una ficha comercial en la temporada baja. Horford recuerda esos tiempos difíciles e incluso ha estado mirando las fotos en su teléfono para recordar dónde estuvo hace un año.

"Es una perspectiva para mí. Miro hacia atrás y veo dónde estaba día a día", dijo. "Estoy muy agradecido de estar en esta posición con estos muchachos".

Brad Stevens salvó a Horford del purgatorio de la NBA durante el verano, llevándolo de regreso a Boston para ser el pegamento para mantener unido al equipo. Horford ha hecho eso y más, dando al joven núcleo de los Celtics el líder veterano que necesitaban.

Y ahora, después de 1,090 juegos regulares y de postemporada, Horford tiene su primera oportunidad de convertirse en campeón de la NBA.