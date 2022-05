Al Horford ensancha más su trayectoria de único en su clase

Los refranes para nada son absolutos. Algunas variaciones se pueden hacer para que ajusten, como esta: Para Al Horford, a la cuarta es la vencida.

Es así. Después de jugar 950 de ronda regular y 141 de postemporada, Alfred Joel Horford Reynoso está sembrado, con sus Celtics de Boston en la final de la NBA, lo que le da el privilegio y título de ser el primer dominicano en esa fase, luego de disputar cuatro finales de conferencia.

Como si ya no tuviera méritos suficientes en su trayectoria, el nativo de Puerto Plata, el hijo del exNBA Tito Horford y la comunicadora, Arelis Reynoso, sube la vara aún mucho más alta. Si esta hazaña es grande, ya él tiene la de ser el primer dominicano en ganar un título de baloncesto universitario, lo que se engrandece al hacerlo en campañas sucesivas.

La hazaña también lo convierte en miembro de un grupo, reducido, de jugadores que alcanza la final de la NCAA y de la NBA, con la posibilidad de unirse al círculo todavía más estrecho de campeones en ambos circuitos, como sus excompañeros de equipo Marreese Speights, quien ganó el segundo de los dos títulos de los Gators, y Corey Brewer, presente en los dos, liderados por Horford. Los dos fueron campeones con los Warriors de Golden State (2015) y los Mavericks de Dallas (2011).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/un-par-de-personas-sentadas-en-una-mesa-de-madera-b51b4020.jpg El centro de los Boston Celtics, Al Horford (42), cae de rodillas después de ganar el Juego 7 de la serie de playoffs de la final de la Conferencia Este de la NBA contra el Miami Heat, el domingo 29 de mayo de 2022, en Miami. (AP/LYNNE SLADKY)

Grandes Celtics con esa hazaña incluyen a Bill Russell, KC Jones, John Havlicek, Bill Walton y otras legendarias figuras como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Michael Jordan e Isiah Thomas.

Algunos de los primeros en lograr hazañas para República Dominicana Fechas Hazañas 1. 20 nov-12 dic./1948

Campeón serie mundial de béisbol amateur 2. 23/9/1956 Debut de Osvaldo Virgil 3. 1/4/1962

Felipe Alou, Mateo Alou, Juan Marichal primeros dominicanos en competir en una Serie Mundial



En cuanto a República Dominicana, Horford pertenece a un grupo de los que son únicos en su clase. Por ejemplo, primero con sus títulos NCAA y ahora en la NBA, así como Osvaldo Virgil, primero en jugar en Grandes Ligas, Víctor Estrella en jugar en un torneo grand slam, entre otros casos y Felipe Alou, Mateo Alou y Juan Marichal los primeros en una Serie Mundial.

Los no-favoritos

Los Celtics de Boston llegan a esta final como el equipo no-favorito para llevarse el título ante los Warriors de Golden State, una serie que se inicia el jueves, en el hogar de Stephen Curry.

Al le ha dado todas las satisfacciones que un hijo puede darle a su padre. Además de todo lo mencionado, le resta ahora el título de la NBA.

En su trayectoria, Horford suma 14 series de primera ronda, nueve semifinales, cuatro finales de conferencia y va a su primera final, donde jugar bajo esa condición en ocasiones da sus resultados, pues además de la seriedad del juego, también se va más relajado.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/al-horford-con-las-manos-en-la-cintura-b3695688.jpg El centro de los Boston Celtics, Al Horford, llega al FTX Arena para el Juego 7 de la serie de playoffs de la final de la Conferencia Este de la NBA contra el Miami Heat, el domingo 29 de mayo de 2022, en Miami. (AP/LYNNE SLADKY)

Y es que los Warriors son dados ampliamente favoritos. En dos enfrentamientos esta campaña, los de Curry ganaron el primero en Boston, (111-107) y los de Horford el segundo 110-88 en propia casa. Klay Thompson y Horford estuvieron ausentes del primer duelo. En el segundo, solo Andrew Wiggins fue el gran ausente. Aquí los dos equipos van completos.

No es nada nuevo, lo de un no-favorito ganar la NBA. Ya ocurrió con los Cavaliers de LeBron de 2016 vs Warriors; los Mavericks de Nowitzki de 2011 vs Cavaliers, los Pistons de Detroit de 2004 vs los Lakers de Shaquille, Kobe, Payton y Malone y los Raptors de Kawhi Leonard sobre los Warriors de este mismo núcleo de 2019.

Visitantes vs dueños de casa

El centro de los Celtics, Al Horford promedió 10.2 ppj, 7.7 rebotes y 3.4 asistencias en la serie regular (11.9/9.6/3.5, en postemporada). Por encima de sus números, el equilibrio en los dos lados de la cancha y el aspecto emocional del juego le dan un lugar privilegiado en Boston.

Y necesitan de una milla extra, si es que quieren revertir el porcentaje negativo que representa comenzar la final de la NBA fuera de casa, donde en los últimos 10 campeonatos (no incluye Lakers, año de la burbuja) solo cuatro equipos han levantado el trofeo comenzado fuera de casa, la última vez fue en 2021, cuando los Bucks se impusieron 4-2 a los Suns.

Al menos ya los Celtics demostraron que pueden ganar en cualquier lugar, al definir su serie en Miami y forzar el partido 7 de la semifinal ante Bucks al ganar en Milwaukee. Ojo, los Warriors no son menos de ahí, por algo están en su sexta final en últimas ocho campañas.