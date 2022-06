Eulis Báez lamenta no haber evitado roces que alejaron a Horford de la selección

Si Al Horford no goza del apoyo pleno entre la afición dominicana parte de la explicación lo tiene su renuncia a jugar con la selección nacional desde hace una década. Y el rompimiento, como confesara el propio jugador en 2019, tuvo su origen en palabras que dijo el excampitán del equipo, Jack Michael Martínez, tras la clasificación en el premundial de 2013 en Venezuela.

Al llegar al país, Martínez dijo en el AILA en entrevistas a la prensa que no quería ver a Horford en el Mundial de 2014. Eulis Báez, quien fuera compañero de ambos en el elenco, tomó el vuelo desde la tierra de Simón Bolívar hacia España, donde vive, se molestó por el episodio y entiende que si hubiese venido en el viaje ese capítulo no se hubiese producido.

Báez lo dijo al participar como invitado en Abriendo el Podcast, una entrevista semanal que conducen Vian Araujo y Ricardo Rodríguez y que suben al canal de YouTube.

“Eso es protagonismo, no es otra cosa”, dijo Báez. “Me gusta pensar que si yo hubiese venido con el equipo eso no pasa… me gusta pensar eso. Como te digo, yo no hablaba con Jack Michael, pero con Francisco sí y Francisco era mucho más fácil de hacer lo entrar en razón en una conversación que Jack Michael”.

“Me enojé mucho con Jack Michael, no voy a hablar mentira, me enojé tanto con él que esa vez sí lo llamé, lo llamé, tuvimos una discusión ahí y no voy a entrar en lo que nos dijimos, tuvimos una discusión seria”, dijo. “No me gustó nada porque siempre he dicho que si hay problemas dentro de la estructura del equipo vamos a trancarnos”.

Martínez dijo entonces: "No, Al Horford, Charlie (Villanueva), cualquiera, Luis Flores, pueden decir lo que sea, este grupo es el que se va a mantener". “"En realidad yo, Francisco García y Eulis Báez dijimos que si va ese grupo nosotros nos retiramos, no queremos ni más ni menos”. "Lo estoy diciendo desde ahora, para que no nos compliquemos la vida. Si él (Horford) puede, que siga descansando, porque le conviene más para que siga saludable en su NBA, en realidad yo y Francisco y Eulis nos sentimos abandonados de su parte, porque nos dejó, nos dejó prácticamente solos, pero salimos a flote, no".

Horford no regresó más al equipo y fue en 2019, durante una clínica que ofreció en el Colegio Carol Morgan que dio su versión.

“Ese verano (2013) me acuerdo que fue la primera vez que le dije que no a la selección (desde 2008 jugaba), que no podía ir a jugar y la recepción que yo recibí fue una recepción muy negativa, ahí yo siento que, y nunca he hablado esto, ahí se me faltó el respeto... del hecho de que yo siempre me he comprometido con la patria y cuando dije que no esa vez se me cayó encima y se me hizo ver como la peor persona cuando el equipo califica al Mundial”, dijo Horford.

“Jugadores y mucha gente salieron hablando en mi contra. ‘Que Al no puede jugar porque él no estuvo aportando y él no merece’, ‘se quedó, lo que sea y eso es una realidad y en ese momento no me sentí bienvenido a venir a jugar con la selección en ese primer Mundial (2014). Yo tenía mucha ilusión y donde me hubiese gustado jugar porque yo trabajé mucho anteriormente y no jugué en ese torneo y pasó eso. Por eso fue que en ese Mundial no pude jugar”, explicó el delantero/centro.