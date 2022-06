Jon Horford, hermano de Al, aspira ser diputado en Michigan

Este no era el plan de toda la vida de Jon Horford: tocar puertas, hablar con posibles electores en uno de esos días nevados a fines de marzo en Michigan que pueden hacer que uno se pregunte por qué vive aquí.

Horford, un ex jugador de baloncesto universitario y profesional que ha viajado mucho, ha respondido eso por sí mismo. Esto es hogar.

“Me encanta Lansing. Soy de Lansing”, dijo Lansin State Journal el hermano del NBA Al Horford e hijo de Tito. “Siento que tiene mucho potencial. Es una gran mezcla de personas. Siempre me he sentido bienvenido en Lansing. Se siente bien".

Algunas de las personas que respondieron a sus puertas en el vecindario Westside de Lansing en este gélido sábado lo reconocieron o sabían su nombre, o conectaron los puntos después de que el hombre de 6 pies y 9 pulgadas parado en los escalones de la entrada se presentó.

Horford, de 30 años, fue una estrella del baloncesto en Grand Ledge High School, luego jugó en la Universidad de Michigan y la Universidad de Florida, antes de embarcarse en una carrera de baloncesto profesional que abarcó la Liga de Verano de la NBA de 2015 y el campo de entrenamiento, breves períodos en la República Dominicana, Bélgica y paradas más largas en la G-League en Canton, Ohio y Grand Rapids.

El viaje de jugador de baloncesto a candidato político es más natural para Horford de lo que imaginaba. Porque, bueno, nunca se imaginó haciendo esto.

Horford, un demócrata, se postula para la Cámara estatal en el distrito 77 recién trazado, que abarca Lansing al norte de Grand River, DeWitt, partes de Grand Ledge, Eagle Township y Westfalia. Sus competidores hasta ahora en el puesto 77 también son demócratas, Logan Byrne de DeWitt y Emily Dievendorf de Lansing. Sarah Anthony, D-Lansing (distrito 68), podría haberse postulado en el 77, pero en su lugar está haciendo una oferta para el Senado estatal.

Aproximadamente “hace cinco o seis años”, las personas que conocían su trabajo voluntario entrenando y asesorando a niños comenzaron a sugerirle que considerara un cargo público.

“Tengo opiniones sobre muchas cosas. Pero con toda honestidad, nunca me vi realmente involucrado de esta manera”, dijo Horford. “Durante mucho tiempo no estuve seguro de que (el cargo público) realmente importara. Y luego regresé de jugar, me había retirado de jugar hace poco más de dos años, y quería involucrarme en más formas además de trabajar con niños. … Así que comencé a llamar a la gente de la zona, funcionarios electos, solo para ver si podía hablar con alguien y ver qué me recomendaban. Y la primera persona que me respondió, en realidad, la única persona que realmente me respondió en un mes, fue Angela Witwer”.

Witwer, el demócrata elegido dos veces en el competitivo Distrito 71 en el condado de Eaton, se decidió por Horford de inmediato. Ella estaba familiarizada con él. Había jugado baloncesto con su sobrino en Grand Ledge.

“Incluso cuando estaba en la escuela secundaria, siempre devolvía a los niños que necesitaban un poco más de atención”, dijo. “Lo vi como un joven adolescente convertirse en un hombre muy activo. Sabía que Jon tenía todas las cualidades de los líderes”.

En ese momento, Witwer estaba buscando a alguien que eventualmente pudiera reemplazarla en el 71, antes de la redistribución de distritos. Le dio a Horford acceso a ella, y a su calendario diario, para que entendiera la rutina y los detalles del trabajo.

“Durante los últimos dos años, la he estado siguiendo”, dijo Horford. “Hablamos casi todos los días. Y ella ha sido una increíble, increíble seguidora y mentora mía. Escuché (que debería correr) antes, pero no fue hasta que Angela lo dijo y luego siguió adelante con la acción…”.

Horford es grande en la tutoría. Él te dirá que si no fuera por un amigo de la familia, Larry Turnbow, habría dejado el baloncesto en algún lugar antes de la escuela secundaria.

"Era un calentador de bancas, amigo", dijo Horford. “(Si renuncio) no obtendré mi beca para Michigan. No obtuve mi maestría (título) en Florida. No juego baloncesto profesional. Mi vida se ve completamente diferente si no tengo a alguien ahí para mí. Así que he tratado de proporcionar eso a los niños de la comunidad durante mucho tiempo. Y creo que algunas personas, las personas involucradas con eso, lo han visto”.

Witwer, obviamente, entre ellos.

Horford le da crédito por importantes presentaciones en la comunidad, por ayudarlo a ingresar al Programa bipartidista de Liderazgo Político de Michigan (MPLP) en el estado de Michigan y por guiarlo a través de este proceso.

“No estaría haciendo esto si no fuera por Angela”, dijo Horford. “Todavía no tenía esa creencia. Ella vio algo en mí”.

Incluso si él ya no será su sucesor.

Horford y su esposa, Cristina, compraron una casa antigua en el centro de Lansing y la colocaron en el nuevo distrito 77. Es un distrito que conocen bien. Anteriormente habían vivido en el centro de la ciudad, en los apartamentos tipo estadio con vista al estadio de los Lugnuts, antes de mudarse a Delta Township. El 77 redibujado también incluye la escuela secundaria a la que ambos asistieron, Grand Ledge.

Horford nació en Lansing y asistió a la escuela primaria Forest View antes de que su familia se mudara a Delta Township ya las escuelas Grand Ledge.

“Realmente creo que Lansing tiene el potencial de ser una de esas ciudades a las que la gente quiere venir y criar a su familia, la gente quiere venir los fines de semana y hacer cosas”, dijo Horford. “… La gente quiere algo mejor para Lansing. Creo que es posible, pero todos tenemos que encontrar maneras de trabajar juntos. Ese es otro tema, un tema que surge todo el tiempo. Es, ¿cómo podemos encontrar formas de asegurarnos de que todos los grupos de interés que quieren lo mejor para Lansing puedan colaborar en su enfoque, hacer que todos avancen en la misma dirección? Es algo que está en la mente de mucha gente”.

En su ruta de campaña ese sábado por la mañana en Lansing, se encontró con un solo republicano, un hombre con el que parecía conectarse a través de la cortesía, el baloncesto y la disposición a escuchar. En su mayoría, este era un vecindario fácil, lleno de votantes receptivos, en relación con otras áreas del distrito.

Su trabajo también es convencer a las personas en este nuevo distrito que nunca antes habían sido representadas por un demócrata o un hombre negro, sin importar un hombre negro de 6-9, que él es la mejor opción. Tiene que caminar hasta las casas de las personas que podrían verse amenazadas por su propia existencia y lograr que lo vean de otra manera.

Horford señaló un letrero de “Black Lives Matters” cuando se acercó a una casa y mencionó lo bienvenido que lo hizo sentir.

Eso ha sido parte de su trabajo como copresidente de Grand Ledge United, una organización cuya misión es construir un Grand Ledge más racialmente diverso, inclusivo y equitativo, haciendo que las personas se sientan bienvenidas en una comunidad típicamente blanca pero cambiante. Su currículum también incluye estar en el Comité de Salud del Consejo Asesor de Liderazgo Negro de Michigan designado por el gobernador y anteriormente se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Parques y Recreación del Condado de Eaton.

“Tienes que lograr que una gran parte de la población quiera votar por ti por una razón u otra, que quiera apoyarte, que crea que serías la mejor representación para ellos en la Cámara estatal”, dijo Horford.