Dos dominicanos se destacan en campeonato de la NBA 2K League

La República Dominicana ha demostrado su crecimiento en la competición profesional del deporte, pero ya no sólo en lo físico, también en el ambiente virtual.

En lugar de detallar los éxitos del deporte en términos físicos, en este caso solo nos fijaremos en el mundo virtual, donde dos dominicanos son figuras de la NBA, pero de su modalidad virtual, la 2K League.

Ismael Díaz Tolentino (Maelo) y Caesar Martinez (“CEEZ”) son dos dominicanos integrantes de los Hawks Talon GC, el primero como entrenador, nacido en Baní, (Peravia) y el segundo, jugador, de padres dominicanos, pero nacido en Estados Unidos.

Aquí los apodos son más que sus nombres, pues es por ellos como se conocen los jugadores en el mundo virtual del juego.

La NBA 2K League se encuentra en su quinto año y en ella se encuentra esta pareja dominicana, aunque otros tres también están distribuidos en este campeonato virtual, marcado con características de la NBA. “Me llena mucho más de orgullo, saber que se puede hacer desde la isla (intentar ser parte de la liga) y sé que hay muchísima gente que está cerca de lograrlo”, dijo “Maelo”. Es un ejemplo de que sí se puede, seguir dándole ese aire, esa inspiración a los muchachos que están jugando el juego ahora y que tienen ganas de llegar aquí”.

Martinez también destaca el orgullo sentido por ser parte de esta liga virtual. “Me siento bien feliz de representar a República Dominicana en la liga, pero también como persona. Donde quiera que voy estoy representando al país y mi gente. Me siento orgulloso de ser dominicano. No nací allá, pero me siento bien orgulloso”, dijo.

Meta de los Hawks

En la Liga se compite tanto en cinco contra cinco como en baloncesto 3x3.

Los Hawks persiguen el sueño de mejorar para este año en su visión de juego. “Como entrenador la meta fue cambiar la cultura del equipo”, dijo Maelo. “Somos un equipo que en el pasado no fuimos muy exitosos, que digamos, entonces ese fue siempre el plan, empezar a construir una cultura ganadora”.

Los Hawks se ubican en el Grupo C de la Conferencia Este, en el 5x5, aunque con mayor probabilidad en el 3x3, detrás de los Celtics Crossover Gaming, que están en segunda posición en el Este. “Mi meta para esta temporada es llegar a los playoffs y ganar esos torneos de cinco contra cinco y 3x3 y traer esa bandera para los Hawks”, señaló Caesar.

Los Wizards District Gaming, ganaron la Liga en 2021, después de coronarse en 2020, el año de la pandemia, pero al ser virtual, este circuito continuó con sus operaciones.

La NBA 2K League

Piense en la NBA y todo el protocolo por el que ha pasado LeBron James, o el jugador del momento, Stephen Curry, lo mismo ocurre con esta pareja dominicana y todos los jugadores que se encuentran en los 24 equipos (de cinco jugadores) de la 2K League.

De ese total, dos de los 24 equipos tienen base en el extranjero: los Gen.G Tigers de Shanghai (China) y el Dun, pero lo llamativo aquí es que los 22 equipos son todos filiales de la NBA.

Por ejemplo, la NBA 2K hace también un draft combine “igual que la NBA, donde ve a todos los jugadores elegibles para el draft”, señala Ismael y el pasado 26 de frebreo se realizó el draft en el que se seleccionaron 52 jugadores, de un total de 145 inscritos.

Algunos también obtuvieron la elegibilidad para el draft como parte de la “NBA 2K League Draft Prospect Series” (Serie de Prospectos de la NBA 2K League).

Y si se requiere ver los partidos, también hay disponibilidad para un circuito que gana simpatizantes.

La NBA reporta que esde el inicio de la temporada 2022, la NBA 2K League ha sumado más de 31 mil seguidores en sus canales de redes sociales (Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook).

El contenido de la Liga ha generado más de 624 millones de visualizaciones de vídeos en todas las plataformas de redes sociales de la NBA y de la NBA 2K League, en la que además de las mencionadas se incluye también TikTok.