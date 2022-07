Lillard firmó su extensión de contrato con Blazers

El nuevo contrato de Damian Lillard con los Trail Blazers es un motivo de orgullo para el jugador que ha sido elegido seis veces al Juego de Estrellas y que ha pasado toda su carrera en Portland.

"No creo que te ganes algo así sólo saliendo y anotando puntos", enfatizó. "Algo que falta en la liga es el carácter y el ánimo de pelear, la pasión, el orgullo, no sólo el nombre en la espalda, sino también en el frente y cómo impactas a la gente con la que tienes contacto".

Lillard acordó una extensión de dos años hasta la campaña 2026-27. Una persona que tiene conocimiento de las negociación indicó que el acuerdo tiene un valor de 225 millones de dólares.

El base firmó la extensión con su hijo sentado en sus piernas y su abuela mirando desde un teléfono en Oakland. Lillard habló en conferencia de prensa el sábado durante la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas.

Lillard ganará 59 millones en la campaña 2025-26 y alrededor de 63 millones al año siguiente, indicó la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato el viernes debido a que no se había anunciado formalmente la extensión.

Devengará alrededor de 137 millones en las próximas tres temporadas, antes de que inicie la extensión.

"Hay dos tipos de equipos, los que buscan a superestrellas y los equipos que tienen a una. Somos afortunados de tener a una, que quiere estar aquí", recalcó el entrenador de los Blazers Chauncey Billups.

Lesión abdominales Lillard estuvo limitado a sólo 29 encuentros esta pasada temporada debido a una lesión en los músculos abdominales, y requirió cirugía. Los Blazers terminaron con una foja de 27-55, su peor récord desde el 2005-06.

Con Lillard fuera, el equipo limpió la casa y realizó una serie de canjes antes del límite de febrero —incluyendo enviar a su compañero CJ McCollum a Nueva Orleans. Ello permitió que Portland quedara debajo del tope del impuesto al lujo.

Los Blazers hicieron otros cambios en el receso de temporada para construir alrededor de Lillard. Portland adquirió a Jerami Grant de los Pistons de Detroit y firmó al agente libre Gary Payton III, quien ayudó a Golden State a ganar el título.

Lillard promedia 24,6 puntos en su carrera. Fue seleccionado como integrante de los mejores 75 jugadores de la NBA como parte de la celebración del 75 aniversario de la NBA la campaña pasada.