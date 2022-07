Suns igualan ofrecimiento de Pacers a Ayton

ARCHIVO - En foto del 16 de mayo del 2022, Deandre Ayton de los Suns de Phoenix durante el juego 7 de las semifinales de la Conferencia Peste ante los Mavericks de Dallas. El jueves 14 de julio del 2022, los Pacers de Indiana aceptan firmar Ayton con una oferta cualificada y los Suns tiene dos días para igualar la oferta. (AP Foto/Matt York, Archivo) ( THE ASSOCIATED PRESS )

DeAndre Ayton finalmente recibió un nuevo contrato de los Suns de Phoenix que simplemente no están dispuestos a dejarlo ir por nada.

Una persona enterada del asunto dijo que los Suns decidieron igualar rápidamente el contrato de 133 millones de dólares por cuatro campañas que Ayton había acordado el jueves con los Pacers de Indiana.

La fuente solicitó el anonimato a The Associated Press para hacer declaraciones porque la decisión aún no se había hecho pública.

The Athletic fue el primer medio en informar que Phoenix había igualado la propuesta de los Pacers. De igual manera, ESPN fue el primero en informar del acuerdo de Ayton con los Pacers.

La decisión significa, al menos de momento, que los Suns mantendrán su núcleo de juego con Ayton y los defensivos Devin Booker y Chris Paul, que han participado en el Juego de Estrellas de la NBA.

Esta tercia de jugadores llevó a Phoenix a la final de la NBA en 2021 y el equipo logró su mejor marca a la fecha de 64 victorias en la campaña regular más reciente.

Ayton, primer seleccionado en el draft de 2018, tenía derecho desde el verano pasado a recibir de Phoenix una extensión de contrato.

Pero no sucedió y el jugador se convirtió este verano en agente libre restringido, lo que daba la posibilidad a Phoenix de igualar cualquier propuesta que otro equipo presentara al jugador para llevárselo.

Cuando Indiana hizo su ofrecimiento a Ayton, los Suns reaccionaron de inmediato.

Según medios, Phoenix está interesado en la adquisición del astro de Brooklyn, Kevin Durant, en el receso, sin que Ayton pueda ser utilizado como anzuelo para un canje en virtud del nuevo acuerdo.

La maniobra de los Suns supone un golpe a los Pacers, que esperaban incorporar a Ayton como una pieza clave en un núcleo prometedor de jugadores jóvenes que incluye al base Tyrese Haliburton, de 22 años, adquirido en febrero en un canje con Sacramento.

Ayton, que cumple 24 años este mes, tuvo un complicado inicio en su carrera pero se convirtió en un componente crucial en la trayectoria de los Suns rumbo a la final.

Es parte de los jugadores contratados en el draft de 2018 entre los que se incluyen Luca Doncic, de Dallas, y Trae Young, de Atlanta. Ambos bases tenían más triunfos individuales, pero ningúno ha ido más lejos en la postemporada.

Ayton, de 2,11 metros (6 pies 11 pulgadas) de estatura, tiene potencia en el poste bajo y ha desarrollado un peligroso juego de media distancia.

La campaña anterior promedió 17,2 puntos y 10,2 rebotes por partido y tuvo una efectividad de 64,4% en lanzamientos de campo y de 36,8% en triples.