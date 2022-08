Eulis frisa el reloj biológico y juega al máximo nivel en cuarta década

Meses antes de que cayera el siglo pasado Eulis Báez debutaba en el básquet superior distrital, con Calero, bajo las riendas de Julio César Javier. Era 1999. Han pasado 23 años y no es que el nacido en Villa Consuelo complete un roster, él sobresale cada minuto en cancha con los Leones en la LNB y tiene contrato el Real Betis para en octubre comenzar su temporada 14 en la Liga Endesa ACB, la primera división de España.

Báez, un delantero de poder de 6’7 pies, cumplió 40 años en marzo y juega al máximo nivel en su cuarta década (1990, 2000, 2010 y 2020). Siente el peso de los años, sobre todo en la recuperación física tras un partido, un obstáculo que ha sorteado con mayor descanso, una dieta mediterránea (con escasa azúcar) y trabajo más inteligente en el gimnasio.

Con Tim Duncan y Kobe Bryant como patrones de adolescencia, este ala-pívot al cruzar el Atlántico hace 17 años se cambió el chip del juego individual al colectivo. Del proceso aprendió a hacer jugar mejor a sus compañeros y que ha sabido utilizar como pocos compatriotas su estatura para jugar con o sin la pelota.

“Estaré hasta que el cuerpo aguante y tenga las ganas. A mí me gusta lo que hago, tengo pasión por el juego, me encanta jugar basketball, me encanta la dinámica del día a día, estar con los muchachos, practicando, compartiendo, disfrutando del juego, compitiendo, todo eso a mí me gusta, eso es lo que me mantiene haciendo mi trabajo”, dice a DL.

Solo le falta un tercer nivel para conseguir el carnet como entrenador en España, un oficio al que aspira dedicarse una vez se retire, aunque no descarta explorar en sus estudios de administración que gracias al básquet estudió en Estados Unidos.

Báez, el único dominicano que ha jugado en tres mundiales (un sub-21 y dos de mayores), ha renunciado a la selección de básquet con la que lo logró casi todo. La espina que dice llevarse fue no poder completar en esas dos oportunidades en 2011 y 2012 lograr la clasificación olímpica. No se vislumbra exponiendo su cuerpo a días corridos de juego.

Su larga trayectoria dice mucho de la capacidad de Báez para evaluar situaciones, conocer el potencial y explotarlo. Formado en el club Rafael Barias (con el que salió campeón desde categorías menores hasta el superior) a los 17 años a su hogar llegaron ofertas para España, pero su madre la rechazó por no incluir estudios. Entonces dio el ok cuando se presentaron las de Estados Unidos. Allí estudió en un Community College en Carolina del Norte, pasó por Florida International y terminó en Western Illinois, donde estudió negocios.

Llegó a España en 2005 por la LEB Plata con el Akasvayu Vic al ayudó a ascender en 2008, luego estuvo en el CB León en LEB Oro hasta debutar en la ACB con el Blanco de Rueda Valladolid (2009) y más adelante se uniformó del Joventut, Gran Canaria, Manresa hasta llegar al Betis. En sus 396 partidos acumula 3,262 puntos, 1,775 rebotes y 545 asistencias. Solo Chicho Sibilio lo supera en anotación entre los dominicanos que han pasado por la liga.

“Nunca he sido un perseguidor de estadísticas, lo que hay que hacer es el trabajo para que el equipo sea exitoso”, dice. En mayo se convirtió en el primero “cuarentón” que logra un doble-doble en la una vez llamada “NBA de Europa”.

Una continuidad en España que ha compaginado con jugar en verano en el país, así sea con los Indios en la Lidoba, Leones (con los que salió campeón en 2011 y 2021), el Barias o la selección nacional.

“Creo que me ha funcionado no parar por mucho tiempo, no desconectarme en el verano”, dice Báez, cuya familia se ha asentado en España.