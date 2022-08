VIDEO | Hansel hizo equipo con Kyrie Irving en juego PRO-AM

Hansel Enmanuel es un jugador de baloncesto universitario dominicano que juega para la Northwestern State Demons of the Southland Conference. Tiene 18 años de edad, nació en Los Mina y mide 1.96 metros y un brazo menos, pero que no cesa en sus aspiraciones de llegar a la NBA.

La falta de un brazo no es obstáculo para que haga cosas asombrosas en la cancha, tales como primer 26 puntos en la cancha de baloncesto. Hansel hizo equipo con Kyrie Irving en juego PRO-AM, algo próximo al sueño del jugador dominicano.

Confía en que alcanzará su sueño, está dotado física y técnicamente para jugar al baloncesto de más alto nivel.

Sus habilidades con el balón son sorprendentes pese a que su discapacidad le impide algunas metas, pero y pese a su particular mecánica de tiro, no parece una locura que pueda llegar muy lejos.