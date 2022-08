Video | Chris Duarte: "Mi objetivo era jugar 22 minutos, pero se me fue la mano"

El escolta Chris Duarte montó todo un espectáculo en un impresionante debut ante el público dominicano, la noche de este lunes en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

El jugador de la NBA de los Indiana Pacers, se dejó ver de su público al presentar credenciales con el equipo nacional de baloncesto de mayores en el partido de fogueo que le ganaron 93-84 a la Universidad de Saint John’s.

El nativo de Puerto Plata fue el mejor anotador del partido por los quisqueyanos, al encestar 29 puntos y puso a disfrutar a los presentes de un partido de calidad.

"Salir con la victoria es lo más importante", comentó Duarte al ser cuestionado sobre las expectativas que tiene para el encuentro ante Panamá el próximo 25 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Duarte sufrió una lesión a principios del mes de marzo, que le impidió cumplir con sus responsabilidades con el equipo de Indiana en el baloncesto de la NBA.

"Tenía mucho que no jugaba, no sentía nervios, porque de esto es que vivo, pero estoy fuera de forma y por eso decidí jugar hoy y seguir preparándome no solamente para la selección, si no para la NBA", comentó Duarte sobre la impresión de jugar por primera vez en el principal escenario de baloncesto del país.

En su primera temporada en la NBA, Duarte participó en 55 encuentros, marcó 13.1 puntos por juego, con 4.1 rebotes y 2.1 asistencias y su desempeño en la primera parte de la temporada lo tenía en las conversaciones para el premio de Jugador Novato del Año de la liga.

"Mi objetivo era jugar 22 minutos, pero se me fue la mano un poco, la emoción del juego y la adrenalina me envolvieron, pero eso tengo que entenderlo y ser profesional", apuntó Duarte al ser cuestionado sobre si tenía alguna limitación en tiempo de juego para el encuentro.

Los mejores anotadores

A Duarte lo escoltaron Andrés Féliz con 12 puntos, Jhery Matos 10, Jassel Pérez nueve y cinco balones atrapados, y Brayan Martínez nueve también con seis atrapadas.

Por Saint John’s, el centro Joel Soriano, de origen dominicano, anotó 22 puntos y 16 rebotes para un doble-doble, su compatriota David Jones 14 tantos y Posh Alexander 13 encestes.

El debut oficial de Duarte será el jueves 25 de este mes cuando Dominicana enfrente a Panamá en la segunda fase (4ta ventana) del Clasificatorio al Campeonato Mundial de Basket 2023, a las 8:00 de la noche, en el mismo escenario.

Saint John’s cuenta en su plantilla con dos jugadores de origen dominicano, el centro Joel Soriano y el escolta David Jones. De esa academia salió el quisqueyano Luis Felipe López, quien jugó en la NBA para Minnesota Timberwolves, Washington Wizards y Vancouver Grizzlies, ahora de Memphis.

Soriano nació y reside en la ciudad de Nueva York y es hijo de padres dominicanos, mientras que Jones es nacido y criado en el sector de Guachupita, Distrito Nacional, desarrollado en el Proyecto de Selección Nacional de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Concluye visita este martes

Con el partido de este lunes ante Saint John’s, y el martes ante Trenes del Este (equipo de la primera división Liga Nacional de Desarrollo U22) y la Universidad de Fordham, a la 1:00 de la tarde, en el polideportivo Leo Tavárez de Higüey, concluyen los encuentros de fogueo de cuatro universidades estadounidenses que incluyó a Kentucky y Arkansas State.

Uribe intercambia chaqueta

Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), intercambió chaquetas con el director atlético de la Universidad de Saint John's, Mike Cragg, previo al inicio del choque amistoso.

Uribe destacó el intercambio amistoso que el seleccionado nacional de mayores realizó la noche de este lunes con esa academia norteamericana de estudios superiores y le agradeció la visita al país y el haberlos tomado en cuenta.