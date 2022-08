Dennis Rodman cambia de rumbo, no irá a Rusia a buscar la liberación de Brittney Griner

El miembro del Salón de la Fama de la NBA, Dennis Rodman , dijo que no viajará a Rusia para buscar la liberación de la estrella de la WNBA encarcelada, Brittney Griner.

El ex baloncestista de la NBA tiene antecedentes de llevar a cabo actividades diplomáticas informales con Corea del Norte, en nombre de Estados Unidos. Está menos familiarizado con las negociaciones rusas.

Sin embargo, en sus viajes anteriores a ese país calificó de "genial", al presidente ruso, Vladimir Putin.

Durante el fin de semana, Rodman dijo que “obtuvo permiso para ir a Rusia a ayudar a esa niña”, refiriéndose a Griner. Al hablar con NBC.

Sin embargo, la ex superestrella de la NBA ya no hará el viaje después de que el gobierno de EE. UU. advirtiera que no interfiriera en las negociaciones con Rusia sobre el caso, según informes. Ambos países negocian la libertad de la atleta, que fue sentiada a nueve años de presión.

"Creemos que cualquier otra cosa que no sea negociar más a través del canal establecido probablemente complique y obstaculice esos esfuerzos de lanzamiento", dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price.

Estados Unidos, ha sostenido que Griner fue detenida injustamente, acusando al Kremlin de mantenerla prisionera como un peón político en medio de la invasión militar rusa de Ucrania. Los funcionarios rusos han negado esto, alegando que se debe emitir un veredicto en su caso antes de discutir un intercambio de prisioneros.