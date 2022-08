El ojo de Sue Bird para el juego ayudó a definir su éxito en Seattle

El ojo de Sue Bird para la cancha y el conocimiento del juego es lo que la distingue entre las bases de la WNBA, para gran frustración de sus oponentes durante las últimas dos décadas.

El entrenador de las Washington Mystics, Mike Thibault, ha observado a Bird de cerca durante toda su carrera en la WNBA. Vio a Bird, la líder en asistencia de todos los tiempos de la liga, realizar una actuación clásica cuando las Storm eliminaron a las Mystics de los Playoffs de la WNBA.

“Por mucho que amo a Sue, me alegraré de que esté sentada en las gradas el próximo año cuando caminemos en este lugar”, dijo Thibault, el líder de todos los tiempos de la liga en victorias como entrenador.

Los compañeros de equipo y los oponentes señalan que la mente de Bird es su fuerza. Siempre está analizando, pensando varios pasos por delante. A los 41 años, Bird ha decidido que esta es su última temporada. Pero primero, aspira a su quinto título de la WNBA con las Storm, donde ha pasado toda su carrera.

La habilidad de Bird como entrenador en la cancha se pondrá a prueba cuando comience la semifinal al mejor de cinco de Seattle contra Las Vegas el domingo. Las Vegas fue el mejor equipo de la liga durante la temporada regular y se ha convertido en el enemigo de Bird, Breanna Stewart y el resto de las Storm.

“Tenemos mucho trabajo por hacer”, dijo Bird. “Simplemente presentan muchos problemas”.

Las Aces ganaron tres de cuatro enfrentamientos esta temporada, incluidos dos en la última semana, y han ganado cinco de los últimos seis desde la temporada pasada. Seattle venció a Las Vegas por su último título en 2020 en la burbuja de la WNBA en Florida. Si Storm quiere enviar a Bird a la cima, deben encontrar una manera de resolver los Ases.

Thibault y otros entrenadores de la liga saben que los bases más exitosos tienen una visión increíble. Es cómo ven el juego antes de salir a la cancha y mientras se desarrolla. Son pocos los que se ajustan a la descripción de “general de piso” al nivel de Bird.

“Hablamos todo el tiempo de entrenadores en la cancha. Pero realmente no hay tantos para ser honesto contigo”, dijo Thibault. “Pero ella es una de ellas porque tiene un sentido innato de sentir el juego. Como 'OK, bajamos y esto no funciona, pero esto funcionó'. Literalmente puede decirle a un jugador: 'Ve allí porque sé que van a hacer esto'. Tiene sentido y estudia el juego”.

La estrella de las Mystics, Elena Delle Donne, fue expulsada de los playoffs por Storm and Bird, quienes anotaron 18 puntos, el máximo de la temporada, y repartieron 10 asistencias en la victoria por 97-84 el domingo. En los tiempos en que el dúo se superpuso tocando internacionalmente para los Estados Unidos, ella recibió una educación de primera mano.

“Nunca me había sentido tan lista para los juegos por la forma en que ella podía desglosar las cosas y también simplificar el juego y enseñarlo”, dijo Delle Donne. “Es por eso que los equipos de Sue ganan. Creo que hay cosas que podemos aprender de Sue. Es por eso que ha tenido tanto éxito. Es por eso que todos sus equipos están tan preparados".

Delle Donne sugirió entrenar como el siguiente paso para Bird una vez que termine de jugar. Ella no está sola.

La entrenadora de Seattle, Noelle Quinn, ha visto la profundidad de la visión de la cancha de Bird desde una perspectiva única. Lo vio durante tres temporadas como compañera de equipo, la última de las cuales terminó con el tercero de los cuatro títulos de la WNBA de Bird en 2018. Lo ha presenciado en las últimas dos temporadas como entrenadora de Bird.

“Algo sobre estos momentos que me hizo entender por qué ella es tan genial. La ves simplemente patear un engranaje diferente mental y físicamente”, dijo Quinn. "Lo he visto una y otra vez y siempre me impresiona cómo es capaz de concentrarse y sobresalir en esos momentos".