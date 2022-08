Para McCaw, Cole, AmeriCup puede proporcionar un camino de regreso a la NBA

Patrick McCaw tiene tres anillos de campeón de la NBA desde el comienzo de su carrera con Golden State y Toronto. Norris Cole formó parte de dos equipos ganadores de títulos en Miami.

Y ahora mismo, ambos tienen el mismo plan: Atender la llamada de USA, mientras esperan la llamada de la NBA.

McCaw y Cole están en la lista de USA Basketball para el torneo FIBA AmeriCup que comienza el viernes en Recife, Brasil. El torneo se extenderá hasta el 11 de septiembre, o unas dos semanas antes de que comiencen los campamentos de entrenamiento de la NBA, y tanto McCaw como Cole esperan que estos juegos conduzcan a dos cosas: una medalla de oro y un trampolín de regreso a la liga.

“Creo que se trata más de representar a los EE. UU. para mí en este momento”, dijo McCaw. “Quiero volver a la NBA. Sé que es un proceso. Y sé que un día, cuando sea, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, cuando se supone que sucederá, sucederá. Pero en este momento, solo me estoy enfocando en EE. UU., vistiendo estas tres letras, dando todo de mí a este equipo y representando a los Estados Unidos de América”.

McCaw ha aparecido en solo cinco juegos de la NBA en los últimos dos años y medio, su carrera se descarriló en gran medida por una serie de lesiones que dice que ya no le preocupan. Cole jugó por última vez en un partido de la NBA en abril de 2017 y pasó las últimas cinco temporadas en el extranjero, con Israel, China, Montenegro, Italia, Francia y Puerto Rico entre algunos de los lugares donde se selló su pasaporte.

Lo que dijo Cole

“Todavía tengo la habilidad”, dijo Cole. “Dios todavía me ha bendecido con la habilidad. Todavía tengo el fuego, el hambre y todavía siento que tengo algo que demostrar, cosas que me gustaría lograr como jugador. Esa sensación de ganar un campeonato, la misión, la meta, el trabajo para intentar llegar a ese punto nuevamente, eso es lo que me impulsa como competidor. Y quiero ese sentimiento otra vez”.