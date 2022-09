El regalo de Naomi Cuevas a su compañera de equipo, Sorivel Vargas

Después de conquistar el campeonato del torneo de baloncesto distrital femenino, Naomi Cuevas tuvo una dedicatoria especial de la copa ganada por el Club Maurico Báez: a Cesarina Capellán y Sorivel Vargas.

Capellán tuvo que dejar al Mauricio por compromisos en España y por eso la dedicatoria.

En el caso de Vargas, la jugadora ha decidido retirarse del baloncesto femenino.

“Dedico esta victoria a Sori”, dijo Cuevas “que me dijo una vez, me quiero retirar con un campeonato. Nosotros tenemos mucho que no ganamos un campeonato y me quiero retirar con uno”, señaló Cuevas.

“Y sobre todo para Cesarina que está desde allá (en España) apoyándonos, la mejor”, agregó Vargas. “Este es mi último año y me quería retirar campeona”.

Su sueño fue hecho realidad y Vargas fue una de esos soportes con sus 14 puntos y seis rebotes para que Mauricio venciera el miércoles a San Lázaro 73-69.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-jugador-de-futbol-con-espectadores-02e5ee38.jpg Naomi Cuevas, del Club Mauricio Báez es marcada por Mary Cuevas, de San Lázaro, en el juego final del torneo de baloncesto distrital femenino. (FUENTE EXTERNA)

“Le dije a las mujeres hay que jugar con corazón. Sin corazón aquí, no vamos a ganar”, señaló Cuevas. “Lo cogí personal. Para nosotros no fue nada imposible”.

San Lázaro ganó la batalla de los rebotes 60-41, de los que 24 fueron ofensivos contra 11, pero perdieron 23 pelotas contra 13 de Mauricio y robaron solo siete balones contra 15 de las campeonas.