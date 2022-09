Víctor Liz dice que se retirará de la selección en el año 2023

============06 Firma foto (18106131)============



Cortesía FIBA

Carlos Sánchez G.

SD. La camiseta de la selección nacional de Víctor Liz, la número 5, con grandes probabilidades dejará de vestirla una vez concluya la Copa Mundial de Baloncesto 2023. Claro, si el equipo dominicano clasifica para ese campeonato.

Lo que sí quedó claro es que el jugador renunciará a continuar con la selección nacional.

El jugador ve su carrera “por etapa”, señala. “Soy de los que comunico las etapas, y la mía está llegando a la fase final, quiero hacerlo en grande, quiero hacerlo con este grupo, quiero retirarme con un Mundial más, si Dios lo permite”.

Declinó jugar en la Americup por una razón clara. “Ya quiero abrir el camino, ya quiero que sea a partir de ahí que los caminos se empiecen a abrir con nuevas caras, con un nuevo líder y entiendo que esa Americup a mí no me corresponde como capitán si ya tengo los planes para retirarme el año que viene”, señala.

El jugador nació en el sector de El Ejido, en Santiago. Tuvo la oportunidad de jugar de refuerzo, en especial en Puerto Rico, pero prefirió concentrarase con la seleccion para las dos ventanas contra Panamá y Venezuela.

Lo ve por etapa

Liz tiene su carrera señalada por etapas y es por eso que ya entiende que su trayectoria con la selección, llega a su final.

“Soy de los que he transmitido de que todo es por etapa y yo creo que la etapa mía ha venido transcurriendo durante todos estos años”, señala el jugador. “Yo creo que ha llegado ya a la fase final, no de mi carrera, si no de mi participación con la selección”.

Las razones que llevan a Liz para su decisión es la presencia de nuevas caras, nuevos talentos y jugadores con muchas proyecciones. Eso incluye jugadores que están en proceso de ser NBA o NCAA, así como la inyección de Chris Duarte.

Se trata de “una nueva camada, una nueva generación, entiendo de que ya es hora de que yo le dé paso a ese grupo y que ellos entiendan la importancia que es de estar aquí y representar dignamente a nuestro país”.

Está visto que Liz sigue con sus resultados positivos. En la ventana contra Venezuela, el nativo de Santiago encestó 20 puntos contra esa selección.

“Ese no es el motivo, de que yo no estoy rindiendo para el país ni estoy dando el resultado que merecen, porque cada vez que salgo a cancha doy lo mejor de mí. Pero ese no es el motivo”, señaló el escolta de la selección. “El resultado está ahí gracias a Dios, siempre que he estado ahí, he tenido resultados”.

¿El mejor de Santiago?

Cuando se le pregunta sobre eso de ser el mejor, Liz acude a su humildad. En realidad, aún con fama en el baloncesto dominicano, tampoco se considera con esa condición.

“No me considero así (el mejor)”, dice. “Sí sé que durante toda mi participación he estado ahí. He sido un jugador que ha dado todo en la cancha por mi país. Siempre he estado ahí en todos los llamados que ha hecho mi selección. He dado la cara por mi grupo”.

Eso lo tiene claro. “No me considero de los mejores jugadores que han pasado por la República Dominicana”, estableció, “pero sí me considero que soy de los jugadores que en todas las ocasiones que tuve la oportunidad de estar aquí, siempre he estado”.

¿Y de los de Santiago, tu provincia, eres el mejor?

Santiago es cuna de grandes jugadores: Luis Felipe López, Mauricio Espinal, Amaury Filión, Eladio Almonte, Diómedes Girón, Tony Sánchez, José -Bombo- Abreu, entre otros. De ese grupo, solo López, un exNBA, destacó con la selección.

Prefiere no discutir si es el mejor de su provincia. “No”, apunta. “Esas son conclusiones que las pueden ya poner ustedes. Te digo desde mi perspectiva lo que yo siento como jugador y con respecto a lo que he hecho por este país”.

Y ha sido mucho.

Víctor Liz se marchará de la selección en 2023.

