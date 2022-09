Nets: Durant e Irving voltean la página tras caótico verano

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/26/a0d1844162924073893ddb24aa1652f4-1a9b29a4.jpg

ARCHIVO - Foto del 1 de noviembre del 2019, Kyrie Irving y Kevin Durant de los Nets de Brooklyn observan desde la banca el encuentro ante los Rockets de Houston en Nueva York. El lunes 26 de septiembre del 2022, los Nets y Durant e Irving están listos para dejar los problemas atrás después de que Durant pidió un canje y que Irving no sabía si estaría esta temporada con el equipo. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)