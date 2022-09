Embiid obtiene la ciudadanía estadounidense

Joel Embiid es ciudadano estadounidense.

Originario de Camerún, Embiid dijo que prestó juramento como ciudadano de Estados Unidos hace dos semanas en Filadelfia. El campeón anotador de la NBA y centro All-Star de los 76ers dijo que su familia — Embiid y su novia brasileña Anne de Paula tienen un hijo pequeño — jugaron un papel fundamental en su decisión.

"He estado aquí por mucho tiempo", dijo Embiid a The Associated Press el jueves en el campamento de entrenamiento en The Citadel. "Mi hijo es estadounidense. Sentí que estoy viviendo aquí y es una bendición ser estadounidense. Así que dije, ¿por qué no?".

Embiid, que jugó baloncesto universitario durante una temporada en Kansas, también tiene ciudadanía francesa. Dijo que es demasiado pronto para pensar qué país podría representar potencialmente en el basquet a nivel de selecciones nacionales.

Su última actuación Embiid, de 28 años, registró un promedio de 30,6 puntos, el mejor de su carrera, en 68 juegos la temporada pasada. El jugador de 2,13 metros (7 pies) también promedió 11,7 rebotes y 4,2 asistencias para ayudar a Filadelfia a llegar a las semifinales de la Conferencia Este por segundo año consecutivo. Embiid promedió 23,6 puntos y 10,7 rebotes en la postemporada a pesar de jugar con lesiones en una mano y rostro.

Durante las presentaciones previas a los partidos en casa de los 76ers se anunciaba que Embiid jugaba procedente de Kansas, pero a mitad de la temporada del año pasado se empezó a presentar como procedente de Camerún. Podría intentar un trabalenguas esta temporada.

"Vamos a decir camerunés, estadounidense y francés", dijo, riendo.