Silver pide a Irving que se disculpe, el jugador se niega

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/03/kyrie-irving-con-un-microfono-en-la-mano-406fc0c4.jpg Kyrie Irving, de los Nets de Brooklyn habla antes del partido del miércoles 19 de octubre de 2022, ante los Pelicans de Nueva Orleáns. (AP/FRANK FRANKLIN II)

El comisionado de la NBA Adam Silver quiere una disculpa, Kyrie Irving no le dará una.

Poco después de que el comisionado dijo que "tomó una decisión irresponsable" al publicar en Twitter un enlace a una película con material antisemita la semana pasada, el base de los Nets de Brooklyn se abstuvo de decir que lo siente.

Irving reconoció que algunas cosas que dicen en la película ""Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" no son ciertas, pero nunca dijo que no debió publicar el enlace.

"No soy el que hizo el documental", dijo Irving tras el entrenamiento de los Nets.

Otra vez, Irving aseguró que no quiso causar daño al publicar su mensaje en Twitter —que ya borró— pero no se disculpó y en su lugar le preguntó a los reporteros por qué no preguntan sobre la historia de las personas de raza negra en Estados Unidos.

"Dónde estaban haciendo esas preguntas cuando era un niño aprendiendo sobre los traumáticos eventos de mi historia familiar y que estoy orgulloso de donde vengo", recriminó Irving, "estoy orgulloso de estar aquí parado y cuando repito que no voy a desistir no tiene nada que ver con rechazo a otra raza o grupo de personas".

"Estoy orgulloso de mi herencia y por lo que hemos pasado y el hecho de que esto me haya puesto en contra de la comunidad judía y aquí estoy respondiendo preguntas de si estoy arrepentido o no sobre algo que yo no creé y que fue algo que compartí y les digo que asumo la responsabilidad, ahí es donde estoy" Kyrie Irving Jugador de los Nets “

Los comentarios de Silver fueron el segundo comunicado de la oficina de la liga con respecto a la controversia de Irving y el primero en el que se refirieron al jugador por nombre.

Irving y los Nets anunciaron el miércoles, que junto a la Liga de Antidifamación, que donarían 500.000 dólares a causas contra el odio. pero Silver quiere más de Irving.

"Aunque apreciamos el hecho de que acordó trabajar con los Nets de Brooklyn y la Liga de Anti-difamación para combatir el antisemitismo y otras formas de discriminación, estoy decepcionado de que no ha ofrecido una disculpa sin reservas o específicamente denunciar el vil y dañino contenido de la película que eligió difundir", indicó Silver.

Silver agregó que se reunirá con Irving en persona antes de la próxima semana.