Irving cubre el logo de Nike en sus zapatillas en respuesta a la cancelación

Kyrie Irving ha sido un fijo en Nike durante años desde que obtuvo su primer calzado exclusivo en 2014. Siempre ha sido uno de los más vendidos de la marca.

Y entonces la empresa optó por suspender su línea.

Nike suspendió el contrato de Irving el mes pasado después de que retuiteó el enlace a un video que vendía contenido antisemita y, en principio, se negó a disculparse por ello. Su trato con la compañía está completamente recortado. No solo ya no es un atleta exclusivo de Nike, sino que no es un atleta de Nike en absoluto.

La marca rescindió oficialmente su trato con Irving el lunes. Esto es algo que rara vez se ha visto en el mundo de las zapatillas: solo hay unos pocos casos de marcas que cortan a atletas de alto perfil. Pero no es inesperado.

El cofundador y presidente emérito de Nike, Phil Knight, dijo que la marca probablemente no volvería a trabajar con Irving nunca más. Ya no necesariamente toma decisiones para la empresa, pero ciertamente tiene mucha influencia. Así que tiene mucho sentido que las cosas hayan llegado tan lejos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/09/juguete-de-peluche-1022310a.jpg El jugador de los Brooklyn Nets parece estar buscando un reemplazo como sponsor.

Ahora, también se tiene la primera reacción pública de Irving a la noticia y viene en forma de sus viejas zapatillas de deporte.

Irving pegó por completo el logo de Nike en sus zapatillas Kyrie 3 y escribió "Soy libre. Gracias a Dios. Soy libre" en una zapatilla y escribió "Logotipo aquí" en la otra.

Ciertamente era una mirada extraña.

Parece que Irving ha terminado oficialmente con Nike. Nike también ha terminado con él.

Ya identificaron a Ja Morant como el próximo atleta en la fila para un modelo exclusivo, lo que efectivamente lo obligó a ocupar el lugar de Irving en la lista muy pequeña de Nike.

Al final de las cosas, Irving es oficialmente un agente libre de zapatillas. Es como la NBA: está disponible en el mercado abierto para firmar con la marca que quiera. La pregunta es qué marcas querrían tocarlo en este momento y, sinceramente, la respuesta a eso podría ser pocas y distantes entre sí.