Joven jugador de la NBA se retira por problemas de salud mental

El escolta que fue elegido en el draft de la NBA del año 2020 por los Dallas Mavericks con la selección 31, Tyrell Terry, anunció este sábado su retiro del baloncesto citando problemas personales de salud mental y ansiedad. En un comunicado publicado enus cuenta de Instagram, Terry indica que el baloncesot le ha causado problemas de ansiedad que no puede continuar luchando por más tiempo.

"Decidí dejar de lado el juego que ha formado una gran parte de mi identidad", escribió Terry. "Algo que ha guiado mi camino desde que di mis primeros pasos. Si bien he logrado logros asombrosos, he creado recuerdos inolvidables y he hecho amigos para toda la vida... También he experimentado los momentos más oscuros de mi vida. Hasta el punto en que en lugar de construyéndome, comenzó a destruirme. Donde comencé a despreciarme y cuestionar el valor de mí mismo, mucho más de lo que los que me rodeaban podrían ver o saber. Pensamientos intrusivos, despertarme con náuseas y encontrarme luchando por respirar normalmente porque de la roca que se sentaba en mi pecho que parecía pesar más de lo que podía cargar.

"Esta es solo una breve descripción de la ansiedad que me ha causado este deporte, y aunque estoy agradecido por cada puerta que me ha abierto, no puedo continuar esta lucha por más tiempo por algo de lo que me he enamorado.

Terry, de 22 años, anotó 13 puntos en 13 partidos de la NBA en su carrera. Fue reclutado después de una temporada en Stanford, donde obtuvo el reconocimiento Pac-12 All-Freshman.

Terry tomó una larga licencia por motivos personales durante su temporada de novato en Dallas y nuevamente durante el campamento de entrenamiento antes de su segunda temporada. Los Mavs lo cortaron al final de esa pretemporada, a pesar de que le debían a Terry $ 3.3 millones garantizados durante los próximos dos años, y pasó gran parte de la temporada 2021-22 en un acuerdo de dos vías con los Memphis Grizzlies .

"Para la mayoría, siempre seré conocido como un fiasco, un fracaso o una pérdida de talento", escribió Terry. "Si bien eso puede ser cierto cuando se trata de baloncesto, son los mayores fracasos en la vida los que conducen al mayor éxito. Hay más para mí en este vasto mundo y estoy extremadamente emocionado de poder explorar eso. Y para la primera vez, para poder encontrar mi identidad fuera de ser un jugador de baloncesto.

"Estoy eternamente agradecido con aquellos que han creído en mí y me disculpo con aquellos a los que he defraudado. Pero ahora voy por un camino diferente, uno que con suerte me llevará a la felicidad y a poder amarme a mí mismo nuevamente".