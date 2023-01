VIDEO | Celtics vencen a Warriors en reedición de final con prórroga

El hijo de Al Horford se sentó en la primera fila durante la conferencia de prensa posterior al partido. Ean, de 7 años, llevaba una gorra alusiva a las Finales de la temporada anterior.

Su padre no necesitó así que alguien le recordara en el podio lo que significaba el partido del jueves para los Celtics y sus aficionados.

"Sí, fue un gran partido", dijo el pívot dominicano de Boston luego de anotar 20 puntos y capturar 10 rebotes además de prodigar tres tapas y atinar un triple clave en el tiempo extra. Los Celtics superaron el jueves 121-118 a los Warriors, en esta reedición de las Finales.

"¿Saben? Yo quería venir acá y quería ganar realmente", añadió Horford. "Es un partido de temporada regular, sólo uno y se acabó, pero es un partido importante".

Tatum triple en la prórroga Jayson Tatum atinó un triple en la prórroga, inmediatamente después de que Horford había hecho lo propio, y los Celtics de Boston se despegaron así en el marcador.

Tatum consiguió 34 puntos y estableció la mejor marca de su carrera con 19 rebotes. Jaylen Brown añadió 16 unidades y nueve tableros, acertando un triple con 18 segundos por jugarse en el tiempo regular para obligar al alargue.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/20/un-jugador-de-baloncesto-b8861733.jpg Jayson Tatum, alero de los Celtics de Boston, controla el balón frente a Donte DiVincenzo, de los Warriors de Golden State, el jueves 19 de enero de 2023. (AP/STEVEN SENNE)

El dominicano Horford acumuló 20 unidades, 10 rebotes y tres tapas por los Celtics, que cayeron ante los Warriors luego de seis duelos en las Finales de 2022. En diciembre, Boston sufrió su cuarta derrota consecutiva ante Golden State, en su primer enfrentamiento de esta campaña regular.

"El hecho es que perdimos aquella final", dijo Tatum. "No ganamos y no podemos dar marcha atrás en el tiempo para cambiar eso. Así que no veíamos esto como una revancha de las Finales. Fue sólo un partido".

Stephen Curry sumó 29 puntos, Jordan Poole agregó 24 y Klay Thompson logró también 24, antes de ser expulsado por acumulación de faltas en el tiempo extra. Los Warriors, campeones defensores de la liga, cayeron a una foja de 5-18 como visitantes en lo que va de la temporada.

Resultados ayer de NBA

Mejores anotadores por ganadores Bulls 126, Pistons 108; por Chicago, equipo ganador, D. DeRozan, 26 puntos y nueve rebotes Warriors 118, Celtics 121; por Boston, J. Tatum, un doble-doble de 34 puntos y 19 rebotes con seis asistencias Raptors 126, Timberwolves 128; por Minnesota, K. Anderson un doble-doble de 20 puntos y 10 rebores, con seis asistencias Nets 112, Suns 117; por Phoenix, D. Ayton, un doble-doble de 24 puntos y 14 rebotes 76ers 105, Trail Blazers 95; por Filadelfia, J. Embiid, 32 puntos, nueve rebotes y tres bloqueos.