James a punto de superar a Abdul-Jabbar; Riley reflexiona

LeBron James en su ritual habitual previo a los partidos de su equipo en la NBA, aquí, antes del juego contar los Mavericks de Dallas, el jueves 12 de enero de 2023, en Los Ángeles. ( AP/JAE C. HONG )

Pat Riley recuerda cada detalle que rodeó lo sucedido el 29 de diciembre de 1961. Era una fría noche en Schenectady, Nueva York, con una ligera nevada, las calles congeladas. El autobús que transportaba al equipo rival de la Ciudad de Nueva York arribó y todos los compañeros de Riley en Linton High se asomaron por la ventana.

Vieron al gigante.

Antes de que Riley y Kareem Abdul-Jabbar se convirtieran en el duo ganador de entrenador y jugador en la era del Showtime de los Lakers de Los Ángeles en la década de los ochenta, fueron rivales. Riley y Linton superaron a Power Memorial de Lew Alcindor —el nombre de Abdul-Jabbar antes de convertirse al Islam.

El jugador de primer año de 2,08 metros sólo pudo anotar ocho puntos debido a que pasó casi todo el encuentro con problemas de faltas. A través de los años le recordó a Riley que Linton ganó por que el padre de Riley tenía a un amigo oficiando el partido.

"Que fue cierto", reconoció Riley.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/01/kareem-abdul-jabbar-pat-riley-posa-para-una-fotografia-d8627e46.jpg En foto del 13 de agosto del 2010, durante la ceremonia para inducir al dueño de los Lakers de Los Ángeles Jerry Buss. Posan detrás Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar y Pat Riley. (AP/ELISE AMENDOLA, ARCHIVO)

Riley lo sabía entonces y lo apreció años después —sólo había unas cuantas maneras de detener al jugador que eventualmente pasaría casi cuatro décadas como el más prolífico anotador en la historia de la NBA. LeBron James de los Lakers está a punto de superar a Abdul-Jabbar. James, de 38 años, estaba a nueve meses de nacer cuando el inolvidable pívot realizó uno de sus conocidos tiros de gancho el 5 de abril de 1984 para superar a Wilt Chamberlain y convertirse en el líder anotador de la NBA.

"Kareem era un chico que nunca tuvo potencial. Sólo tenía grandeza", admitió Riley, ahora presidente del Heat de Miami y uno de los pocos que trabajo con Abdul-Jabbar y James. "Lo podías ver. Cuando puedes saltarte el potencial y alcanzas a grandeza como un jugador de secundaria y después el colegial y profesional... hay pocos como él".

James es uno de ellos, pasó de la secundaria directo a la NBA y ahora está en su 20ma temporada. Le quedan 89 puntos para superar el récord de Abdul-Jabbar. Los Lakers enfrentan el jueves a Indiana y el sábado a Nueva Orleans.

La meta más realista para romper el récord es el martes cuando Los Ángeles reciba a Oklahoma City o, más simbólico, el jueves en Los Ángeles cuando reciban a los Bucks, equipo en el que Abdul-Jabbar inició su carrera en la NBA.

En octubre, Kareem —en su página de Subtrack en donde habla de varios temas, pocas veces relacionados al deporte— dijo que después de que James superó a Kobe Bryant como el tercer máximo anotador en el 2020, que "sabía que era sólo cuestión de tiempo antes de que lo pasará a él también".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/01/ap23032572972997-9794e120.jpg Kareem Abdul-Jabbar reacciona durante el juego 4 de las finales de la NBA entre los Bucks de Milwaukee y los Suns de Phoenix el 14 de julio del 2021. (AP/AARON GASH, ARCHIVO)

Abdul-Jabbar escribió que cada vez que se rompe un récord toda la gente es elevada.

"Cuando superé el récord de Wilt Chamberlain en 1984 "el año en el que nació LeBron— le molestó a Wilt que tenía un poco de una rivalidad de un solo lado cuando empecé a jugar bien en la NBA", agregó. "No me siento de esa manera con LeBron. No sólo celebraré su logro, lo alabaré".

Riley dirigió a Abdul-Jabbar en Los Ángeles y posteriormente atrajo a James a Miami para jugar cuatro años en el 2010. Ve a James como a Alcindor cuando llegó ese autobús en Schenectady en 1961.

"Todo se trata de LeBron en este momento, como debe ser, con su carrera única y la única oportunidad de hacerlo", afirmó Riley.